Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması ve öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eğitim süresinin kısaltılabileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanına sunacağız, karar verilirse alternatiflerimiz var" dedi. Tekin ayrıca, KPSS ile mülakat uygulamasının bu yıl son kez yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumsal ihtiyaçlar ve bilgiye erişimin hızlanması doğrultusunda zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının değerlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) lisans eğitimini 3 yıla indirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

İlk Kabinede Erdoğan'a Sunulacak

Tekin, bir süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını açıklayıp "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız." dedi.

Bu yıl içinde karar verileceğini de ifade eden Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir." diye konuştu.

Kanal 7 televizyonunda soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 2025 öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi kontenjanları konularını da gündeme taşıdı.

KPSS sonrası mülakat uygulamasının sona erdiğini belirten Tekin, "Bu uygulamayı bu yıl son kez gerçekleştirdik" dedi. Ayrıca, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyuran Tekin, "2026 yılının başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitimine başlayacağız" ifadelerini kullandı.