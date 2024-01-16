Ligin 2. yarısında zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Kafkasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce defans ve kanat bölgelerine transfer yapan ekip, forvet bölgesini de zenginleştiriyor.

Son olarak Edinerspor forması giyen forvet oyuncusu Fevzi Can Boztaş’ı renlerine bağlayan Kafkasspor, transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamış oldu.

Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gümüştekin’inde hazır bulunduğu imza töreninde konuşan yeni golcü, hedefleri olarak bir kulübe gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İleri uçta büyük bir rekabetin yaşanacağını ifade eden Boztaş, “ Bana güvenen Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve taraftarımızın güvenini boşa çıkarmayacağım. Takım için elimden geleni yapacağım. En kısa sürede formamı giyip bu kulüpte başarılı bir sezon geçirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gümüştekin ise yeni transfer Fevzi Can Boztaş’ın kulübün gücüne güç katacağını söyleyerek, “Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımızı bitirme noktasına geldik. Amacımız yeni katıldığımız 3. Lige renk getirmek. Bizler İnegöl adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” Diye konuştu.