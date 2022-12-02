ABDULKADİR BAYKAY “PAZAR GÜNÜ TÜM FUTBOLSEVERLERİ MAÇA BEKLİYORUZ”

Kafkasspor yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Baykay Pazar günü Bursa Veysel Karani sahasında oynayacakları Cankurtaranspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maça çıkacaklarını fakat mutlak galibiyet parolası ile maça çıkacaklarını belirten Baykay “Pazar günü Veysel Karani sahasında grubun iddialı ve güçlü takımlarından birisi olan Cankurtaranspor ile karşılaşacağız. Her maça olduğu gibi bu maçada mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Futbolcularımıza ve antrenörlerimize olan güvenimiz tamdır. İnşallah taraftarlarımızın vereceği destek ile bu maçı kazanıp zirve yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz. Bursa’da oynamamız İnegöl’deki seyircilerimiz açısından dezavantaj olsa da, taraftarlarımızın maçları izlemek ve destek vermek için göstermiş olduğu fedakarlıklar için taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kafkasspor olarak Bursa’da oynadığımız maçlarda çok geniş kitlelere hitap ederek, büyük bir sempati kazandık. Taraftarlarımızın küfür etmeden 90 dakika boyunca takımını desteklemeleri ve eğlenmeleri birçok kesimin dikkatini çekmiş ve bu yönde olumlu düşüncelerini iletmeleri bizleri oldukça sevindirmiştir. İnşallah Pazar günü maçı kazanarak zirve hedefimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.