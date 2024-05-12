Beşiktaş Belediyesi Anneler Günü’nde ilçeden yaşayan kadınlar için boğaz turu düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, “Annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Beşiktaş’ta kadınlarımız için projeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi anneler günü için boğazda tekne turu düzenledi. Düzenlenen etkinlikte kadınlara karanfil dağıtıldı. Programa katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, teknedeki kadınların anneler gününü tek tek kutlarken hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte kadınlar müzik eşliğinde boğaz turu yaparak doyasıya eğlendi ve anneler gününü kutladı.

Boğaz turunun ardından anneler için çay ve kahve ikramı da yapıldı. Ayrıca Beşiktaş’taki bütün BELTAŞ kafelerde anneler günü dolayısıyla saat 18.00’a kadar tüm annelere ücretsiz çay ve kahve servisi yapılacağı da söylendi.

“Kadınlarımız için projelerimize devam edeceğiz”

Anneler için düzenlenen tekne turuna gelen Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, “Annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Beşiktaş’ta kadınlarımız için projeler de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu boğaz turu etkinliği için Beşiktaş ilçesi konum olarak çok avantajlı. İki kıtanın ortasındayız ve önemli bir yere sahibiz. Tekrar bütün annelerimizin anneler gününü tekrar kutlarım” dedi.

Etkinliğe katılan annelerden Asuman Yel, “Ben ilk defa katıldım böyle bir şey olduğu için de çok mutluyuz. Etkinlikte eğlendik, oynadık. Gençler ve yaşlılar hep beraber sohbet etti kaynaştı. Çok mutlu olduk. Devamının getirilmesini istiyoruz. Başkanımızı çok tebrik ediyorum ve takip ediyorum. Herkese de çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anneler gününü sadece bir güne sığdırmamak gerektiğini belirten Zeynep Tuncer ise “Her gün anneler günü olsun. Ben kendi adıma annelere hep saygılı davrandım gençlerimiz de davransın. Bu etkinlik harika, çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Zaten Rıza Akpolat çok güzel çalışıyor. Ben Etiler’de oturuyorum her şey pırıl pırıl” dedi.

Geziye katılanlardan Melahat Küçükduman, “Gezimiz çok güzeldi. Sakin ve nezihti. Bizim gibi yaşlıların tam isteyeceği şekilde geçti. Manzara zaten inanılmaz, İstanbul Boğazı’nı gezmek inanılmaz. Ben Beşiktaş’ta yaşadığım için onur duyuyorum. Çünkü bana göre benim belediyem diğer belediyelerden daha üstün. İnşallah böyle devam eder” şeklinde konuştu.