Beyoğlu Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel boğaz turu etkinliği düzenlendi. Pek çok anne ve çocuklarının katılarak stres attığı etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bütün işimiz, gücümüz çocukların ve annelerin mutlu olduğu Beyoğlu" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 12 Mayıs Anneler Günü’ne özel anlamlı bir boğaz turu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yanı sıra pek çok anne ile çocukları da katıldı. ‘Annemiz en kıymetlimiz’ temasıyla düzenlenen boğaz turu etkinliğinde anneler, çocuklarıyla birlikte İstanbul’un eşsiz manzaralarını kahvaltı eşliğinde keşfederek stres attı.

Annesi ve kızıyla geldi

Etkinliğe annesi ve kızıyla birlikte geldiğini söyleyen Kübra Çelik, "Çok heyecanlıyız, gayet güzel. Kahvaltımızı yaptık. Teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza. Annemin de anneler günü kutlu olsun’’ şeklinde konuştu.

"Bütün işimiz, gücümüz çocukların ve annelerin mutlu olduğu Beyoğlu"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise "Anneler yapılabilecek her türlü hizmete layıklar. Ne yaparsak yapalım onların emeklerin emeklerine yetişemeyiz. Dolayısıyla bir nebze de olsa onların bugününü mutlu edip Pazar kahvaltılarını paylaşabilmek, dertlerinden ve sıkıntılarından ayırabilmek için ve çocuklarıyla mutlu bir boğaz tutu yapabilmeleri için elimizden gelen desteği verdik. Onlar da sağ olsunlar yoğun bir katılım göstermişler. Bütün işimiz, gücümüz çocukların ve annelerin mutlu olduğu Beyoğlu oluşturmak. Huzurlarınızda tekrar tüm annelerin gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.