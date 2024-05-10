Gökçek, bazı CHP'li belediyelerdeki atamaları eleştirerek, "Yıllar boyunca 'mülakat' diye bağıranların bugün Türkiye'ye aile şirketi ortaklığı sistemini getirmek istediğini net olarak görmekteyiz," dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesindeki atamaları hatırlatan Gökçek, CHP'nin yönetimindeki belediyelerde yaşanan uygulamaları vurguladı.

Gökçek, "Ayriyeten biliyorsunuz ki burada Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, Belediye şirketi BURKENT'te yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı. Daha sonra biliyorsunuz bu kişiyi görevden aldılar. Yalnız burada çok önemli bir yere parmak basmak istiyorum. Biliyorsunuz İsmail Saymaz ile Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bir röportaj yaptı. Bu röportajında dediler ki güvenilecek kişi bulamadığımızdan ötürü biz bu kişileri getirdik ve bu göreve koyduk dediler. Yani yıllardır aslında AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına güvenilmemesi gerektiğini biliyorsunuz, bizler defalarca kez dile getirmiştik. Ama bunu teyit eder nitelikte ve itiraf eden nitelikte bir konuşma gerçekleştirdi Bursa Belediye Başkanı." şeklinde konuştu.

Muhabir: İbrahim Uslu