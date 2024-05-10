Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Mondi Mobilya'yı 1,2 milyar lira bedelle satışa çıkardı. Teminat bedeli olarak 60 milyon lira yatıran herkesin katılabileceği İhalenin, önümüzdeki ay düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ