Kafkasspor yöneticisi Şenol Peker yaptığı açıklamada, “3.lig 1. Grup 18. Hafta maçında ligin yenilgisiz takımı Aliağa FK’yı konuk ediyoruz. Yapılan takviyelerle kadro kalitemizi arttırdık bundan sonra hedefe yürüyeceğiz. Kafkasspor bir his takımıdır. Sahada futbolcularımız, tribünde taraftarlarımız ile bütünleşerek galip gelmek istiyoruz. Bu önemli maç kadın ve çocuk taraftarlarımıza yine ücretsiz olacaktır. Futbolu güzelleştirmek adına, “aileni al maça gel.” Tüm ilçe halkını maça bekliyoruz.” Dedi.

Kaynak: İBRAHİM USLU