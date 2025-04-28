Aydınlatma elemanlarının tamamlanması ile enerji verilen Melet 3. Etap ışıkların yanması ile ışıl ışıl oldu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem vererek Ordu’nun yeni sosyal mekanlarından bir tanesi haline getirdiği Melet, mezbelelik ve atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam merkezi haline geldi. 1. ve 2. etabı tamamlamasının ardından hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı’nın Durugöl Mahallesi’nde yer alan kısmında, Karadeniz Sahil Yolu ile Karadeniz kıyısı arasında kalan 50 dönümü aşkın bir alanda 3 etap için hummalı bir çalışma yürütüyor.

MELET 3. ETAP IŞIL IŞIL OLDU

Alanda şuana kadar yağmur suyu drenaj hattı, baskı beton, yürüyüş yolları, toprak tesviye, elektrik alt yapısı, sulama borularının döşemesi, alanda bulunan çöplerin kaldırılması, otopark zemin dolgusu ve plak taş çalışmalarının ardından aydınlatma çalışmalarını da tamamladı. Aydınlatmalara enerji verilmesi ile aydınlanan Melet 3. Etap görünümü ile kendine hayran bıraktı. Büyükşehir Belediyesi projenin kent mobilyaları ve küçük detaylarını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmayı hedefliyor.

PROJEDE YOK YOK

Proje kapsamında yürüyüş yolu, kafeterya, çocuk oyun alanları, fitness alanı, çok amaçlı spor sahaları, otopark, kuru havuz, toplanma ve etkinlik alanları, peyzaj düzenlemeleri, mescit ve şadırvanın bulunacağı 3. etap modern kent mobilyaları ve aydınlatma sistemi ile zenginleştirilecek.

HER ETABI AYRI GÜZEL

Ordu Büyükşehir Belediyesi Melet’te ilk olarak 8 bin metrekarelik alanı tamamlayarak kullanıma açmıştı. Daha sonra 2. etaba geçen Büyükşehir Belediyesi burada da 30 dönümlük bir alanda uyguladığı proje ile Ordu’ya çok güzel bir sosyal yaşam alanı kazandırmıştı. Vatandaşların da beğenisini toplayan 1. ve 2. etap çalışmaları bölgeye hareket getirerek eski atıl dönemlerini geride bırakarak her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği bir alana dönüşmüştü.