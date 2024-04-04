İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını düzenlenen törenle aldılar.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İznik’te seçimin galibi olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta ve seçilen meclis üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emre Düz ve İlçe Seçim Müdürü İsmail Çakır’ın elinden aldılar.

AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, MHP İlçe Başkanı Fikret Şen ve teşkilatları da İznik Adliyesi’nde gerçekleşen Mazbata Töreninde hazır bulundular.

Kağan Mehmet Usta başkanlığında yönetilecek belediye meclisi başkan dahil 16 kişiden oluştu. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 10654 oy alırken en yakın rakibine 4270 oy fark attı. Başkan Usta’nın Meclisi ise şu şekilde oluştu; Cumhur İttifakı AK Parti Meclis Üyeleri Ali Çil, Mehmet Hıştıroğlu, Tamer Mahmut Hersek, Halil Çakır, İlhan Ayaş, Zeliha Peşte, Mustafa Koçlu ve Hakan Balta, CHP Meclis Üyeleri Yunus Kaya, Mehmet Erbabacan, Vahit Mutlu ve Selahattin Esen, Yeniden Refah Partisi Meclis Üyeleri Nevzat Savaş ve Osman Canavar, İYİ Parti Meclis Üyesi Berker Doğan’dan oluştu.

İznik Adliyesi’nde gerçekleşen Mazbata Töreninin ardından Başkan Usta ve Meclis Üyeleri belediye binasına geçerek tebrikleri kabul ettiler. Belediye Binasında Başkan Usta ve meclis üyelerini belediye personeli karşıladı.

Kaynak: İHA