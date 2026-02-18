İddiaya göre, perona yanaşan otobüsten inmeye hazırlanan bir yolcu, şoförün elinde yanan sigara olduğunu fark etmiş ve bu anları cep telefonuyla kayda almak istemişti. Yanında çocuğunun bulunduğunu ve durumdan rahatsız olduğunu belirten yolcu, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış; sürücü tarafından araçtan indirilmişti. Firma yetkililerinin ve yazıhane görevlisinin de şoföre destek vermesiyle, araçtan inen yolcuya personeller "Rahatsız oluyorsanız arka sıradan koltuk alsaydınız" şeklinde karşılık verdiği öne sürülmüştü. Yaşanan tartışmanın ardından sürücüye idari para cezası uygulanmıştı. Tartışma anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Video kısa sürede birçok yorum ve beğeni aldı.

Kaynak: SOSYAL MEDYA