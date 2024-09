Kağıthane’de gelenek haline gelen toplu sünnet programında bu yıl bin 100 çocuk sünnet ettirildi.

Kağıthane Belediyesi bu yıl da geleneği sürdürdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet ettirilen çocuklar adına da Hasbahçe’de eğlenceli bir şölen düzenlendi. Çocuklar aileleriyle birlikte sünnet şöleninde unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şölene katılarak ailelerin sevincine ortak oldu. Başkan Öztekin, ’’Evlatlarımız anlaşmalı olduğumuz hastanelerde; oldukça steril bir ortamda uzman hekimler eşliğinde sünnetlerini oldular. Hepsi şu an sağlıklı bir şekilde aramızdalar. Maşallah her birine kıyafetleri çok yakışmış, çok da yakışıklı olmuşlar. Bugünü en güzel şekilde hatırlasınlar istiyoruz. Onlar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenledik’’ dedi.

Çocukların bugünü en güzel şekilde hatırlamaları için etkinlik alanına oyun grupları konuldu. Yanı sıra sahne gösterileri, ikramlar ve müzik eşliğinde çocuklar hep birlikte doyasıya eğlendi.