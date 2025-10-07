Kağıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin vefat eden yakınlarını ziyaret etmelerini kolaylaştırmak amacıyla mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Her ayın ilk cumartesi günü düzenli olarak gerçekleştirilen servis seferleriyle vatandaşlar, Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına konforlu bir şekilde ulaşabiliyor. İlçenin tüm mahallelerinden belirlenen noktalardan hareket eden servis araçları, mezarlıklarda yaklaşık bir saatlik ziyaret süresinin ardından aynı güzergâh üzerinden dönüş yapıyor. Bu uygulama sayesinde özellikle özel aracı bulunmayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, hizmetin vatandaşlar için önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin sevdiklerinin kabirlerini kolayca ziyaret edebilmesi için bu hizmeti sürdürüyoruz. Onların memnuniyeti ve duaları bizim için çok değerli. Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergâh ve saat bilgilerine ilişkin detaylı bilgiye Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0212 294 20 46 numaralı telefonundan ulaşabiliyor.