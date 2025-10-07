Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde düzenlenen proje toplantısında, tasarlanacak insansız sualtı aracı ile ilgili detaylar görüşüldü.

HAVELSAN Sualtı Sistemleri Direktörlüğü’nden uzmanlar ile BTÜ Denizcilik Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, insansız sualtı aracının tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretimi konusunda iş birliği kararı alındı. Toplantı programı çerçevesinde önce BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ziyaret edilerek, genel çerçeve üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından TEKNOFEST Atölyesi, Robotik Araştırma Merkezi ve Elektrik-Elektronik Laboratuvarları incelendi. Ziyaretler sırasında hem mevcut altyapı tanıtıldı hem de projenin teknik detayları ele alınarak izlenecek yol haritası netleştirildi.

Savunma sanayii ile akademi arasında güçlü sinerji

Söz konusu iş birliği, savunma sanayii ile akademi arasında güçlü bir sinerji oluşturmayı ve Türkiye’nin yerli ve milli teknolojiler konusundaki kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. İnsansız sualtı aracı projesinin, önümüzdeki dönemde prototip aşamasına geçerek hem bilimsel hem de stratejik anlamda önemli katkılar sunması bekleniyor.

Rektör Çağlar: Milli teknolojilere katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Üniversite olarak, savunma sanayii gibi stratejik bir alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. HAVELSAN gibi alanında öncü bir kurumla yürütülecek bu proje, akademisyenlerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz için Ar-Ge fırsatları sağlayacak ve ülkemizin savunma kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik somut bir adım olacaktır. Bu tür iş birlikleriyle hem bilimsel bilgi üretimini hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığını desteklemeye kararlıyız."

Kaynak: İHA