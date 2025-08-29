Kağıthane Belediyesi’nin 10 bin öğrenciye, 23 farklı branşta spor eğitiminin verildiği Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilere madalya ve sertifikanın da verildiği törende konuşan Öztekin, "Kağıthane’de tüm okullarımızda tekli eğitime geçilmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda Kağıthane’de 5 yeni okul yapılıyor" dedi.

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğu sporla buluşturdu. 23 farklı branşta, 10 bini aşkın çocuğun ücretsiz eğitim aldığı Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni’nde sertifika ve madalyaları takdim edildi. Hasbahçe Stadı’ndaki coşkulu törene, İstanbul Valisi Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Kağıthane’de yapılan çalışmaların yer aldığı kısa film gösterimi ile başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve öğrenci korteji ile devam etti. Kortejde, Öğrenciler elinde bayrakları ile protokol ve velileri selamladı.

"Şu anda Kağıthane’de 5 yeni okul yapılıyor"

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu sene de verimli geçen Yaz Spor Okulları’nı geride bıraktık. 22 ayrı branşta, binlerce öğrencimizin her hafta etkinliklerde buluştu. Velilere çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirdikleri için teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz birçok branşta eğitim aldılar. Kâğıthane’de her yıl on binlerce öğrenci Yaz Spor Okulları’na katılıyor. Okullar açılınca kışında spor okulları yapıyoruz. Velilerimizde birçok branşta spor etkinliklerine katılıyorlar. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Kağıthane’de tüm okullarımızda tekli eğitime geçilmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda Kağıthane’de 5 yeni okul yapılıyor. Bu okullarımız depreme dayanıklı yapılıyor. Gelecek dönemde okullarımızın her biri tekli eğitimde devam edecek" dedi.

Başkan Öztekin, konuşmalarının ardından çocuklar ile sohbet edip yaklaşan eğitim-öğretim yılı için başarılar diledi. Ayrıca Başkan Öztekin, düzenlenen etkinliklerle çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağladıklarını dile getirdi.

"Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz"

Katıldığı branşta güzel vakit geçirdiğini söyleyen Roşat Savcı, "Ben futbol oynuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Belediye Başkanımızsa teşekkür ederiz" dedi.

Basketbol oynadığını belirten Elif İkra Arslan ise, "Basketbol oynuyorum. Basketbol çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederiz. Hocalarımız çok iyi. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Program, madalya ve sertifika takdimi ile sona erdi.