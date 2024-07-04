Kağıthaneliler, A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynadığı maçları Hasbahçe’ye kurulan dev ekran ile takip etmeye devam edecek.

A Milli Futbol Takımı’nın, Çekya’yı mağlup etmeyi başararak EURO 2024’te son 16 turuna yükselmişti. Milli takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen organizasyonda maçları vatandaşlarla beraber izleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Bu organizasyonun diğer maçlarda da devam edeceğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “ Bu tür organizasyonlar ile halkımız bir araya gelerek aynı coşkuyu, aynı heyecanı bir arada yaşıyorlar. Bunlar milli ruhun pekiştiği anlar. Türkiye A Milli Futbol takımımız çeyrek finale yükseldi. Millilerimize 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” diye konuştu.