AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Türkiye genelinde yürüttüğü "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Türkiye genelinde yürüttüğü "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bu kez Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Talatpaşa Mahallesi’ndeki İnce Bayır Parkı’nda gerçekleşen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda Kağıthane Belediyesi’nin mahalle ölçeğindeki hizmetleri detaylı şekilde ele alınırken, Başkan Öztekin ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı, vatandaşların sorularını yanıtladı ve talepleri doğrudan dinledi.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak yalnızca yapılanları anlatmakla yetinmiyor, vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini doğrudan dinleyerek hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz projeleri, mahalle sakinlerimizle istişare ederek daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kâğıthane’yi daha konforlu ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için her adımı halkımızla birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerine kazandırılan çalışmalar öne çıktı. İlçe genelinde hizmete sunulan Yeşilvadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Kağıthane Meydanı ve Hükümet Konağı Meydanı gibi projeler kent yaşamına katkı sağlarken, "Stüdyonuz Bizden" projesiyle gençlerin üretim alanlarında aktif rol alması desteklendi.

Genç Vadi çatısı altında faaliyet gösteren Millet Kıraathanesi, Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile Siber Güvenlik ve Kodlama Merkezi gençlere yönelik teknoloji ve eğitim imkanlarını artırırken, Aslangazi Caddesi’nin yayalaştırılarak tematik alışveriş alanı haline getirilmesiyle mahalle ekonomisi canlandırıldı. "Kolay Kağıthane" projesiyle mahalleler arası ücretsiz ring seferleri başlatılarak ulaşım kolaylaştırıldı.

Talatpaşa Mahallesi’nde kadınlara özel olarak hizmet veren spor salonu vatandaşların kullanımına sunulurken, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki göçmen bloklarının uzun süredir devam eden tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. Eğitim alanında da önemli adımlar atıldı; Günebakan İlkokulu ve Osman Tevfik Yalman Ortaokulu ilçeye kazandırılarak eğitim altyapısı güçlendirildi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda, yeni döneme ilişkin fikirler ve ihtiyaçlar da tek tek not alındı. Başkan Öztekin, iletilen her talebin dikkate alınacağını vurgulayarak, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin gelecek dönemdeki hizmet planlamalarına yön vereceğini ifade etti.