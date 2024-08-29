Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı bilek güreşçileri, milli forma için mücadele ettikleri dünya şampiyonasından başarılarla döndü. 15-24 Ağustos tarihleri arasında Moldova’da yapılan Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında mavi beyazlı sporcular 1 altın 4 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada büyükler 80 kilogramda mücadele eden Ömer Faruk Kozakoğlu rakip tanımadı. Şampiyon sporcu sıkletindeki tüm sporcuları tek tek yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı elde etti. Kağıtsporlu Muhammet Gümüşoğlu ise Büyükler 90 kilogramda sağ kolda, Güler Zehra Pelit Gençler 45 kilogramda sağ kolda, Candogan Gümüş ise Büyükler 85 kilogramda sağ kolda, Ali Ömür Karaaslan Gençler +65 kilogramda sağ kolda dünya 3’üncüsü olarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.