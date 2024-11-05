TUSAŞ şehidi Atakan Şahin Erdoğan’ın ismi, savunma sanayisinin kalelerinden Gölcük’teki parkta yaşayacak.

Gölcük Belediye Meclisi’nde bugün anlamlı bir karara imza atıldı. Ankara’da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı’na (TUSAŞ) 23 Ekim’de PKK’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanmasına rağmen teröristi ateş ederek etkisiz hale getiren güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın ismi, Gölcük Belediyesi tarafından İlhan Tuğba ve Anafartalar Caddesi’nin kesişiminde yer alan 10 dönümlük parka verilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahraman güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın ismi, savunma sanayimize Gölcük Askeri Tersanesi ile güçlü destek veren Gölcük’te, belediye meclisimizin aldığı kararla, İlhan Tuğba Caddesi’ndeki 10 dönümlük parkta yaşatılacak. Kahraman şehidimiz Atakan Şahin Erdoğan başta olmak üzere, vatan ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.