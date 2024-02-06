Beylikdüzü Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. İlk depremin meydana geldiği saat 04.17’de Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Merkezi’nde gerçekleşen anma programında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Hayatlarını enkazın altında bırakan yüzbinler oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acısı hiç geçmeyen ailelere sabır diliyorum. 6 Şubat’ı hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. 6 Şubat’ta ilk depremin meydana geldiği saat 04.17’de Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Merkezi’nde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Parti Meclis Üyesi Cem Aydın, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve afet çalışmalarında bölgede görev yapan belediye personelleri katıldı.

“Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek deyip, bölgeye koştuk”

6 Şubat’tan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Milyonlarca insanımız, dondurucu soğukların yaşandığı bir kış gününde acı bir sabaha uyandı, kimisi hiç uyanamadı. Ev bildiğimiz yuvalar yıkılmış, memleket dediğimiz şehirler yok olmuştu. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Hayatlarını enkazın altında bırakan yüzbinler oldu. Annesini, babasını, çocuklarını, kardeşlerini, arkadaşlarını, sevdiklerini ve dostlarını enkazda bırakanlar için artık hayat hiçbir zaman normal olmayacaktı. Bizler ‘Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek’ deyip, vatandaşlarımızın büyük çabaları ve yardımseverliğiyle bölgeye koşsak da yürekleri büyük bir acıyla yanan yüz binler olduğunu biliyorduk. O gün, o zor şartlarda Hatay’da bölge halkının yardımına koşan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acısı hiç geçmeyen ailelere sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

“6 Şubat’ı hiçbir zaman unutmayacağız”

Bölgeye yardım elini uzatmak için Kaymakamlık ile koordineli bir şekilde çalıştıklarının da altını çizen Başkan Çalık, “Şu belediye bu parti demeden 85 milyon yurttaşımızı eşit kabul eden bir anlayışla seferber olduk. Depremin hemen ardından hızla hareket ederek Hatay İskenderun’da tam donanımlı, 3 bin 500 insanımızın yaşayabileceği bir çadır kent kurduk. 224 tır, 992 gönüllü ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalıştık. Yaşadığımız bu tarifsiz acının üzerinden tam 1 yıl geçti. Ama acımız hiç geçmedi, geçmeyecek. Binlerce vatandaşımız 1 yıldır çadıra, soğuğa, kötü şartlara mahkum edilirken sorumluları hala hesap vermedi. Giden canlar geri gelmez, ateşin düştüğü ocaklardaki yangınlar sönmez. Ama bundan sonraki afetlere karşı direncimizi arttırmak bizim elimizde. Allah bu milleti büyük afetlerden korusun, bizlere de kentimizi, insanımızı koruyacak çalışmalarda güç versin. 6 Şubat’ı hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.