İstanbul Valiliği, İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına sonrası çeşitli ilçelerde meydana gelen olumsuzluklara ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden ihbarlara dair açıklamalarda bulundu. Valilik verilerine göre, cumartesi gün boyu ve akşam saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olduğu, megakente ortalama 30 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Öte yandan Valilik, yağış ve şiddetli fırtınanın etkisiyle İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina, olmak üzere toplam 193 ihbarın geldiği bilgisini aktardı. Yapılan açıklamada, gelen ihbarlara ilgili birimlerin hızla müdahale ettiği, vatandaş mağduriyetinin en aza indirildiği aktarıldı.

Uçuş seferleri askıya alındı, 15 vapur seferi iptal edildi

Ayrıca İstanbul Valiliği, yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçuş seferleri ile BUDO ve Şehir Hatlarına bağlı güzergahlarda 15 seferin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan, İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı, İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin de çift yönlü olarak devam ettiği belirtildi.