BU VİDEO NEDEN VE NASIL VAR?"

Ocak ayının başlarında 'ShinyWR' adlı bir kanal tarafından paylaşılan video, yalnızca birkaç gün içinde 1,4 milyondan fazla izlenme aldı. Sosyal medyada hızla yayılan içerik, izleyenlerin aklında tek bir soru bıraktı: 'Bu video neden ve nasıl var?'

KISITLAMALARI NASIL AŞTI?

Dexerto'nun aktardığı bilgilere göre, videonun süresi kadar dikkat çeken bir diğer detay da YouTube’un bilinen yükleme kısıtlamalarının nasıl aşıldığı oldu. Platformun hem dosya boyutu hem de süre açısından katı kuralları bulunmasına rağmen, bu denli uzun bir içeriğin yayında olması kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu.

Kanalda paylaşılan diğer içerikler de en az bu video kadar ilgi çekiyor. Söz konusu hesapta yüzlerce saatlik sürelere sahip başka videoların da bulunması, gizemi daha da derinleştiriyor. Örneğin 294 saatlik bir video, 150 saat uzunluğunda bir “Short” ve yaklaşık 300 saatlik bir canlı yayın kaydı, kanalın arkasında kim ya da ne olduğu sorusunu daha da güçlendiriyor.

Olay, YouTube'un en ilginç vakalarından biri olarak görülürken, kanalın ve 140 yıl uzunluğundaki videonun arkasındaki gizem hâlâ merak konusu.