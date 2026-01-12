Zorunlu trafik sigortası bedelleri, her ay otomatik olarak hesaplanıyor. Trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar tespit edildiğinde trafikten menediliyor. Trafik sigortası, sürücülerin kazaya karışmaları durumunda oluşabilecek hasarları karşılayarak bir nevi güvence sağlıyor.

OCAK AYI AZAMİ TUTARLARI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ocak ayı için geçerli olacak azami prim tutarlarını duyurdu. Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek kişi adına düzenlenen poliçelerde prim hesaplaması yapılırken kullanım türü esas alınacak; aynı araç grubunda 5 araca kadar olanlar “özel”, 5 aracı aşanlar ise “tüzel” statüsünde değerlendirilecek.

Bu düzenleme ile fiilen filo şeklinde işletilmesine rağmen gerçek kişi olarak bildirilen poliçelerde, 5 araçtan sonra tüzel kişi tarifesi uygulanması öngörülüyor.

YENİ TEMİNAT LİMİTLERİ

Düzenlemeye göre trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri artırıldı. Buna göre, otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artırılarak araç başına maddi 400 bin lira, mağdur başına bedeli 3 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Diğer araç gruplarında da söz konusu orana göre güncelleme yapıldı.

7. BASAMAKTA UYGULANAN İNDİRİM ORANI YÜZDE 30'A DÜŞÜRÜLDÜ

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs, otobüs ve otobüs (31 koltuk üstü) türündeki araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40 indirim oranı yüzde 30'a düşürüldü.

Düzenlemede, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Buna göre, 10-17 koltuklu minibüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı, 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarıldı.

18-30 koltuklu otobüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı da 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya yükseltilirken söz konusu oranlar, 31 ve üstü koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, araç ruhsatında yazmak kaydıyla ayakta yolcular için aynı teminat tutarları, sürücü dahil 18-30 koltuğa kadar 10 milyon 3 bin liraya, sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu araçlarda 10 milyon 247 bin liraya yükseltildi.

İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDAKİ PRİM FARKI AÇILIYOR

Güncel prim tutarları, trafik sigortasında iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki farkın giderek büyüdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda kasko ve trafik sigortası fiyatlarında yüzde 30’a varan artış beklendiğine dikkat çekiyor.

Yeni düzenleme ile birlikte trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi değiştirildi. Buna göre, sürücülerin hasarsızlık basamağı artık araca değil, doğrudan sürücünün kendisine bağlı olacak.

Daha önce, 5 yıl ve üzeri süreyle hiç kaza yapmayan sürücüler, yüzde 50’ye varan indirimden yararlanarak trafik sigortasında 8’inci basamağa düşebiliyordu. Bu kapsamda, 15 bin lira yerine yaklaşık 7 bin 530 lira prim ödeniyordu.

Öte yandan, yılda 3’ten fazla kazaya karışan sürücüler için yüzde 200’e varan ek prim uygulanıyordu. İstanbul’da kötü sürücü olarak sınıflandırılan bir kişinin trafik sigortası primi 45 bin liraya kadar çıkabiliyordu. Böylece iyi sürücü ile kötü sürücü arasında 6 kata varan prim farkı oluşuyordu.

Önceki uygulamada, iyi bir sürücünün ikinci bir araç satın alması durumunda da prim dezavantajı yaşanıyordu. İlk aracını henüz satmadan ikinci araç alan ve 8’inci basamakta bulunan sürücüler, yeni araç için 4’üncü basamaktan sigortalanıyor, bu da primin iki katına çıkmasına neden oluyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte bu durum değişti. Buna göre, iyi sürücüler ikinci araçlarını da mevcut indirim basamağından sigortalatabilecek, böylece indirimli trafik sigortası ödemeye devam edecek.