Nesine 2. Lig Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, 2. Lig Beyaz Grupta ikinci sırada yer alan Şanlıurfaspor’un tecrübeli forvet oyuncusu Sinan Kurumuş’u transfer etmek için resmi görüşmelere başladı. Bu sezon 19 lig karşılaşmanın 12’sinde ilk 11’de forma şansı yakalayan ve 14 gol, 2 asitlik performans sergileyen Sinan Kurumuş, ocak ayı transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmayı başardı.

İnegölspor’un da talip olduğu golcü oyuncu için en net teklifin Bursaspor’dan geldiği öğrenildi. Şanlıurfaspor ile görüşen Bursaspor yönetiminin oyuncuyla transfer görüşmesi yapılması noktasında izin istediği belirlendi. Yapılan görüşmeler sonrası Bursaspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenilen Sinan Kurumuş’un transferi için bonservisi soruldu.

Şanlıurfaspor’un bonservis bedeli olarak 10 milyon TL’nin üzerinde bir bedel talep ettiği iddia edildi. Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in, bu rakamı düşürmek için harekete geçtiği belirlendi.

Transferde bir dönem Şanlıurfa’da milletvekili olarak görev yapan eski bakan şu anki AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in de devreye girmesi bekleniyor. Futbolcu ile yapılan görüşmede ise tarafların anlaştığı bilgisine de ulaşıldı.

Futbola 6 yaşındayken İnegölspor’da başlayan ve daha sonra değişik yaş kategorilerinde de 3 kez gol kralı olan Sinan Kurumuş, 14 yaşındayken 3 futbolcu karşılığında Süper Lig devi Fenerbahçe’nin alt yapısına transfer olmuştu. Daha sonraki yıllarda Ankaragücü, Beşiktaş, Boluspor, Kahramanmaraş, B.Tepecikspor, Bayrampaşa, Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor, Manisa FK Çorum FK, Tarsus İdmanyurdu, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Vanspor, Çorlu147 takımlarında forma giydi.

Çorum FK, Hatayspor ve Şanlıurfaspor formalarıyla 3 kez gol kralı olan oyuncu, Çorum FK ve Hatayspor’un şampiyonluklarına doğrudan katkı yaptı. Sezon başında Şanlıurfaspor ile yeniden anlaşan Sinan Kurumuş, sakatlığını atlatmasının ardından düzenli olarak forma giymeye başladı. Küllerinden yeniden doğan golcü oyuncu şimdiden 14 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde profesyonel olarak 391 maça çıkan Sinan Kurumuş, ilk 11’de oynadığı 275 maçta 156 gol ve 18 asist yaptı.