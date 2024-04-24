Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde bir kahvede çıkan kavgada, alkollü olduğu öğrenilen şahıs 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şahıs olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pasajın içerisindeki kahvede M.Y. (27) ve B.A. (33) ile alkollü olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, H.B. yanında bulundurduğu silah ile M.Y. ve B.A.’yı yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, iki kişiyi vurarak yaralayan H.B. isimli şahsı, olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.