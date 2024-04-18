Silivri’de aralarında husumet bulunan şahsın kahvehanesine av tüfeği ile saldıran şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Silivri Kurfallı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede yaşanmış, İdris Ö. isimli şahıs, üç yıl önce aralarında husumet bulunan Mesut K.’nin sahibi olduğu kahvehaneye gelerek av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden ayrılmıştı.

Şüpheli şahıs Silivri İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanırken emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.