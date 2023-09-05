Bugün yaşanan trajik olayda, 69 yaşındaki Mustafa Uzunoğlu hayatını kaybetti. Uzunoğlu, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerken, düşüşü sırasında kırılan dal parçası kalbine saplandı.

Olayın detaylarına göre, Mustafa Uzunoğlu, incir toplama amacıyla ağaca tırmandı, ancak dengesini kaybederek yerden yere düştü. Düşerken kopan dal parçası doğrudan kalbine isabet etti. Olayı duyan Uzunoğlu'nun oğlu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye taşınan Mustafa Uzunoğlu yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.