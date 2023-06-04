Kalça çıkıklığının doğumsal olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, erken teşhisin ise tedaviyi kolaylaştırdığını söyledi.

Bebeklerde ve çocuklarda görülen kalça çıkığının önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefiyle organize edilen ’Gelişimsel Kalça Çıkığı Toplantısı ve Aile Eğitimi’ etkinliği yoğun ilgi gördü. Doruk Nilüfer Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Atilla Güray, Hastane Genel Müdürü Uzm. Dr. Ayhan Kalyoncu, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz ve kalça çıkığı tedavisi gören hasta ve yakınları etkinliğe katıldı. Gelişimsel kalça çıkığı erken teşhis konulup uygun tedavisi yapılmadığında sakatlıklara sebep olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, “Doğumsal kalça çıkığı hastalığı kalça ekleminde çıkık şeklinde karşımıza çıkıyor. Çıkık doğum esnasında bulunabildiği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Asıl sebep tam olarak bilinmemekle birlikte ligamentöz laksite genetik ve hormonal faktörlere, rahim içi ters pozisyona ve başka bazı çevresel faktörlere bağlıdır. Bunun yanında anne veya babada kalça çıkığı varsa çocuklarında kalça çıkığı görülme oranı yüksektir. Aynı zamanda yakın akraba evliliklerinden doğan bebeklerde Gelişimsel kalça çıkığı bulunma riski yüksektir. Makadi yolla doğan, zor doğan ve ayaklarında doğuştan sakatlık bulunan bebeklerde, ikiz bebeklerde (çoğul gebeliklerde) kalça çıkığı bulunma oranı artıyor" ifadelerini kullandı.

Gelişimsel kalça çıkığı kız çocuklarında erkeklere oranla daha sık görüldüğünü de sözlerini ekleyen Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çektiği konuşmasını ultrasonografik taramanın altını çizerek şöyle sürdü:

"Riskli bebeklerde ve klinik şüphe durumlarında erken ultrasonografi gerekliyse de kalça ultrason tetkikinin 4’üncü ve 6’ncı haftalarda yapılması önerilmektedir. Ailelere bebeklerini kundak yapmamalarını, özellikle risk grubunda bulunan bebeklerde kalça ultrason tetkiki mutlaka yaptırmaları, gelişimsel kalça çıkığı hastalığında erken dönemlerde uygulanan tedaviler ile iyi neticelerin alınması sebebiyle eğer hastalık teşhis edilirse tedavisine başlanması hususunda gecikmemeleri ve ihmalde bulunmamaları önerilir.”

Gelişimsel kalça çıkığı hastalığın belirtilerine de değinen Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, "Bacak büklümlerinin sayıca ve derinlikçe eşit olmaması, bacakların yanlara açılmasının kısıtlı oluşu, bükülmüş olan dizlerin aynı seviyede bulunmaması, bacakta kısalığın bulunması olarak sayabiliriz. Yürüme sonrası döneminde ise çocuğun yürümesinin gecikmesi, yürümede aksama ve bacakta kısalığın bulunuşu bebeklerde kalça çıkığı hastalığının belirtileridir” diye konuştu.

Hastane Genel Müdürü Uzm. Dr. Ayhan Kalyoncu ise, "Doruk hastaneleri 25 yıldır çocuk sağlığı konusunda Bursa’da öncü bir kuruluştur. Her zaman çocuk sağlığını ön plana koyduk. Ortopedi alanında bugün yapılan ve doğumsal kalça çıkığı hakkında farkındalık oluşturmak istedik” dedi.