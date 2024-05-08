Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimatıyla yürürlüğe alınan cadde ve bulvar üzerindeki BURBAK noktalarında ücretsiz park edebilme uygulaması, görev başındaki belediye personelinin yönlendirmesiyle hiçbir aksama ve sıkıntı yaşanmadan sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in seçim döneminde vaat ettiği ve 3 Mayıs’tan itibaren yürürlüğü alınan cadde ve bulvar üzerinde bulunan BURBAK noktaları, ücretsiz olarak hizmet veriyor. Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından sahada görev yapan 118 personel, hem vatandaşı yönlendiriyor hem de alanlarda oluşabilecek olumsuz olayların önüne geçiyor.

BURBAK noktalarında hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi personelinin, görevlerinin başında olduğunu söyleyen BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, 3 Mayıs itibariyle uygulamanın hayata geçirildiğini hatırlattı. Sahadaki düzenin korunması amacıyla mevcut personelin Mayıs ayı sonuna kadar hizmet vereceğini belirten Beşli, “Cadde ve bulvarlardaki park etme ihtiyacına personelimiz yardımcı olmaya devam edecek. Mayıs ayı sonunda tekrar değerlendirmede bulunacağız. Revizyon konusunda bir karar vereceğiz. Bu esnada ortaya çıkan iş gücünü başka projelerde değerlendireceğiz. Yeni açık ve kapalı otopark alanları oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Personelimiz yine görevlerini yeni otopark alanlarında sürdürmeye devam edecek” dedi.

Görevlerine devam eden personelin bir taraftan vatandaşa yardımcı olurken diğer taraftan da uygulamayla ilgili görüş ve düşünceleri tespit ettiğini ifade eden Beşli, “Esnafın, şoförün, görevlinin ve trafiğin vatandaşta oluşturduğu tepkileri ve beklentileri tespit ediyoruz. Biz de bu bilgileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e rapor olarak sunacağız. Uygulamanın kazançlarını ve götürüleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağız” diye konuştu.