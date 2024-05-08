Eski başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gündeme getirdiği iddiaları cevaplandırdı. Yaptığı atamalarla gündeme oturan Bozbey’in algı, yalan ve iftiralarla gündemi değiştirmek istediğini belirten Aktaş, bütçesi 47,9 milyar, olan Büyükşehir belediyesinin yatırımlardan doğan borcunun 20 milyar lira olmasının doğal olduğunu söyledi. Aktaş, “Türkiye’nin en yalın ve verimli Büyükşehir Belediyesini kasada 200 milyon nakitle devrettik” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş şahsına yapıldığını ve asılsız olduğunu belirttiği iddialara cevap vermek için Ak Parti Bursa İl Başkanlığında Davut Gürkan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine demokratik haklarını kullanıp belediye başkanlarını seçen Bursalılara teşekkür ederek başlayan Alinur Aktaş, "Her bir vatandaşımız ve adayımıza teşekkür ediyorum. Her vatandaşımızın kararına saygı duyuyorum. Bu şehrin evladı olarak şehre 13,5 yıl ilçe belediye, 6,5 yıl büyükşehir başkanı olarak hizmet ettim. Yapılacak hizmetlerden en çok memnun olacak kişinin ben olacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye gündemine oturan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Bozbey’in yaptığı yakın akraba atamaları ile ilgili gelişmeleri ve ardından Bozbey’in yaptığı açıklamaları büyük şaşkınlık ve hayretle izliyorum diyerek değerlendiren Aktaş, "Seçim akşamı tırlarla belediyeden evrak kaçırıldığını bahsederek valiyi göreve çağıran belediye başkanı nasıl dönem hizmet edeceğinin sinyalini verdi. Dün tamamen yalan ve iftiralarla dolu iddialar panik halinin yansımasıdır. Yaptığı atamalarda gündeme oturan Bozbey algı oyunlarıyla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Her ay basın toplantısı yapacaklarını söyledi. Ben 31 martta yaptığım açıklama ve sonrasında 2 nisandaki toplantıda yapılanları ve dönemimde gerçekleştirdiklerimi özetledim. Eksiklerim aksaklıklarım vardır daha çok çalışmamız lazımdı dedim. Genel konulardan bahsettim. Ama her bir emeği geçen milletvekilimize belediye başkanımıza ilçe başkanlarımıza teşekkürlerimi ilettim. Bu süreçte benim böyle bir basın açıklaması yapmak niyetim yoktu. 4 nisan günü İstanbul ve sonrasında Umre için yurtdışına gittim. 16 nisan sabahı Bursa’daydım. Öğleden sonra da işimin başındaydım. Bu vesileyle il başkanımızı ziyaret ettim, belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundum. Süreçle ilgili mevcut belediye ve başka iş ve işlev içinde bulundum. Dünkü basın açıklamasından sonra bu şehri yalanlarla iftiralarla boğmaya çalışan hiç bir anlayışa müsaade etmeyeceğim. Maalesef bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, klasik algı oyununa şahit oluyoruz. Verilen sözlerin başta il başkanım ve parti büyüklerim olmak üzere takipçisi olacağımızı hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum" dedi.

"İşçinin emekçinin yanında her fırsatta olduğunu dile getiren bu zihniyet neden tazminattan rahatsız olur"

Belediye seçimlerinden önce bazı çalışanların tazminatları verilerek işten çıkarılmalarıyla ilgili konuşan Alinur Aktaş, "Tazminat ile işten çıkartılanlardan bahsediyor. Yakın çalışma ekibimin çalışmasının etik olmadığını düşünerek böyle bir karar aldık. Görevine son verdik. İşçinin emekçinin yanında her fırsatta olduğunu dile getiren bu zihniyet neden tazminattan rahatsız olur. Bu arkadaşlar fiilen görev yapan, görevlerini hakkıyla yerine getiren kişilerdir. Bankamatik memurları asla değillerdir. Eğer bu arkadaşlarımızın verilen haklarını da hak ettiklerinden fazlası olduğunu söylüyorsanız kamuoyuna açıklamalısınız.

Devir teslim öncesi içeride işlemlerin sürdürüldüğünden bahisle gizli kapaklı işler algısı oluşturan şahsa işte halep işte arşın diyoruz. Yalın belediyecilik ortaya koyan ilk ve tek belediyeyiz. İsrafın önlenmesi ve kamu kaynaklarının en verimli kullanılması konusunda başarılar elde ettik. Bozbey dersine iyi çalışmamış. Alinur Aktaş’ı eleştirebilirsiniz. Eksikleri olabilir. Alinur Aktaş’ın en güçlü olduğu alan personel, mali yönetimdir. Bir çok ödüle layık görülmüştür. Elde ettiğimiz başarıları kamuoyu ile paylaştık. Şeffaf ve hesap verebilir hale önem verdik.

Alinur Aktaş’a bu konudan yüklenmek size bir şey kazandırmaz" dedi.

"Batık belediyeden dem vuruyor. O zaman neden indirim yaptınız"

Mustafa Bozbey’in göreve geldikten sonra suya yaptığı yüzde 25’lik indirime de değinen Aktaş, "Suya yüzde 25 indirim vaat eden başkan ilk mecliste kararını aldı. Ak Parti meclis üyesi arkadaşlarımız il başkanımız ile destek verdik. 1 milyar liralık kredi için onay verildi. Batık belediyeden dem vuruyor. O zaman neden indirim yaptınız. Bu güzelliği bildiği için arkadaşlarımız buna evet dediler.

Ulaşımda öğrenciye indirim ve 0-4 yaş refakatçılarına ücretsiz ulaşım kararını neden ilk mecliste almadınız?

Göreve başlamasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen hala belediye bütçesine hakim olamayan zat ile karşı karşıyayız. Sadece bilançolara bakarak bile 3 saatte belediyenin mali durumuna hakim olmak mümkün iken, 30 günde belediyenin mali durumuna hakim olamamış 6 ay muhabbeti yapan bir kişiden bahsediyoruz

Basın toplantısında verdiği rakam ve bilgiler hatalı ve kasıtlı. Borç bin bin değil milyon milyon değil, milyar milyar artıyor diyor. Yaptıkları tek şey algı. Söylemleri ile bunu destekliyorlar" dedi.

Yazılımla, personel, araç, mali durum ve tüm detaylara bir ekrandan ulaşmak mümkün iken verilere ulaşmamak iş bilmezliktir. Yapılmak istenen tam bir algı yönetimidir diyen Aktaş, "Sosyal medyadan yapılan yorumlar öyle görülüyor ki başkanın kimyasını fazlasıyla bozmuş. Dünkü basın toplantısında kamuoyunun algısını olumsuz yönde etkilemeye çalışan Başkan Bozbey’in açıkladıklarının gerçeğini açıklıyorum. 2024 tahmini bütçeyle alakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20 milyar, BUSKİ’nin 11 milyar 700, BURULAŞ 8 milyar ve diğer şirketlerle Toplam 47 milyar 900 milyon liralık bütçe öngörüldüğünü ifade etmek istiyorum. Mustafa Bozbey gerçek dışı rakamlar ortaya koymuştur. BESAŞ’ın genel müdürünün görevine son verdiler. Genel kurulda teşekkür ettiler. 46 milyon lira ile kasayı devretti. Bu borçları nasıl buluyorlar. Hayret ediyorum. Bilançonun bir kısmına bakıp bir kısmına bakmazsanız. Mali müşavir olmayabilirsiniz ama çalıştığınız ekip arkadaşlarınıza sorarsanız anlatırlar. BURFAŞ’ın 73 milyon borcu var. BURFAŞ’ın 180 milyon lira belediyeden alacağı var. BİNTED’in 971 milyon borcu gözüküyor. Bu yalan 629 milyon lira. SSK ve diğer borçlarla alakalı. BİNTED’in büyükşehirden 522 milyon alacağı var. 971 milyon borcu gözüken BİNTED büyükşehirden alacaklı.

Bu borçları ikiyle çarpmışlar

Tarım AŞ ile ilgili 418 milyon borçtan bahsetmiş. Tarım AŞ’nin 447 milyon büyükşehirden alacağı var. Bu borç büyükşehirde gözüküyor. Kıymetli kardeşlerim Tarım AŞ büyükşehirin tüm yeşil alanlarına bakan kuruluş. İstanbul’da Ağaç AŞ yıllardır bu işi yapıyor. Bölgedeki tüm fidancıları da tüm çiçekçileri de harekete geçirmiş kuruluş. İleride yapacakları olumsuz operasyonlara zemin hazırlamak adına Tarım AŞ’ye ithamlarda bulunuyorlar.

BURULAŞ 2 milyar 755 bin borç gösterilmiş. BURULAŞ’ın büyükşehir tarafından desteklendiğini söylemiştim. Büyükşehirden verilen paraları borç hanesinde gösteriyorlar. Büyükşehirin alacak hanesinde gözükmüyor. 1 milyar şişirmişler

Alacak ve borçlar toplandığında 8 şirkette 1 milyar 590 milyon olduğunu ve işleyişin sıkıntılı olmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Bozbey’in belediye personeli ile ilgili söylediği sözleri de hayretle ve esefle izlediğini anlatan Aktaş, "Böyle bir yalan ve iftira olamaz. Kasım 2017’de verilen karardan sonra, ertesi gün göreve başlayıp mazeret üretmedim. 2017 kasımında 13 bin 135 personeli olan bir kurumdu. 14 bin kişi ile aldığımız belediye 2024 mart ayı itibariyle üzerine yüzde 11 nüfusumuz artması yüzde 20 hizmet alanı artmasına ve onlarca tesise rağmen 12 bin 980 personel ile 155 personel azaldığımızı özellikle ifade etmek istiyorum.

7.1 milyardan 20 milyara ve 25 milyara borcun çıktığı ifade ediliyor

Sadece büyükşehir bütçesiyle ilgili 7.1 milyar lira borç olduğunu söyledim. BUSKİ ve iştiraklerin ve tamamının borcu gibi bir söylem ifade etmedim. 2024 yılı itibariyle borçlar ortada. Ayrıca 2017 yılında 4.67 olan Euro’nun 2024 senesinde 34 lira olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu arkadaşınız hiç bir müteahhide ödeme yapmıyor. BESAŞ’a ve diğer şirketlere ürünler geliyor. Borçlar birikiyor. Üzerine koyulacak. Ben 31 Mart itibariyle borcu bıraktım. 3 Nisan Emirsultan iftar çadırındaydım. 4 nisanda şehirden ayrıldım. Maaşlarla alakalı polemik konusu yaptı, maaşlar bırakıldığı gibi 200 milyon TL kasada para bırakıldı. 237 milyon 500 Euro olarak devraldığım borç o günkü TL olarak 1 milyar 109 milyon lira idi. Ağlamadım. Ekibimiz ve il başkanımızla kafa kafaya verdim. BUSKİ ile alakalı İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da su kanalizasyonla ilgili 150 milyon Euro’luk kredi, 2023’ün ikinci yarısında başlayan Çınarcık Barajı’nın faturaları 3 Nisan itibariyle işlenmiş. Onun da 1,5 milyarı bunun içerisinde olmak kaydıyla, Büyükorhan’ın Mazlumlarına kadar 70 yıllık susuz köyleri suya kavuşturduk. BUSKİ’de toplam borcumuz 9 milyar 880 milyon. O gün devraldığımda bütçenin 1,37 katı olan borcun bugün bütçenin 0,44 katı olduğunu tekraren ifade etmek istiyorum. BUSKİ’de bütçenin 1,19 katı olan borcun tarihi yatırımlara rağmen 0,85 katı olduğunu tekraren ifade etmek istiyorum. Bu adam rakamlara hakim değil. Vallahi çok üzülüyorum. 45 bin lira geliri olan bir kişinin 20 bin lira borcu var diye düşünün. Yalnız bu borç 15 aya yayılmış. Büyükşehir’in borçları 2034’e kadar, BUSKİ’nin borçları 2048’e kadar. Ortalama 15 yıl aldık. Bu borçları 15 ay vadeye böldüğünüzde 1500 lira borç düşer" dedi.

"Türkiye’de böyle bir büyükşehir bütçesi bulmanız mümkün değil"

Borç 7 milyardan 25 milyara çıkıyor algısının etik dışı olduğuna dikkat çeken Alinur Aktaş, 47 milyar 900 milyon bütçesi olan belediyenin şirketlerle 20 milyar 224 milyon borcu var. Buna da baktığınızda sadece yüzde 41, tüm bütçelerin yüzde 41’lik kısmına tekabül eder ki, devraldığımızda bütçenin 1,37 katıyken üçte biri düştüğü ortada. Bu tablo yeni hizmetlere engel olabilir mi? Birileri önümüzdeki dönem başarısızlıklara karşı asılsız iddialarda bulunuyor

Bursa Büyükşehir Beldeyesi’nin BUSKU ve tüm şirketlerinde 4 milyar liralık satışa hazır gayrimenkulu var. Büyükşehir ve BUSKİ’nin 2 milyar liralık alacağı var. 6 milyar lirayı 20 milyardan düşerseniz 14 milyara düşer. Algı şu; bütçe 45 milyar, evet bu bir yıllık bütçe. 47 milyar 900 milyon. Sizin borcunuz 2048’lere kadar dayanan bir borç. Başkana bir soru sormak istiyorum. 2019 yılında Nilüfer belediye başkanlığını devrederken bütçen ne kadardı, ne kadarlık borçla teslim ettin. Çık burada paylaş. Var mı yüreğin. Asla yok" diye konuştu.

Mustafa Bozbey’in nereye gitti bu paralar? diyerek gerçeği yansıtmayan rakamlar üzerinden tamamen algı oluşturmak istediğini aktaran Alinur Aktaş, "Uluslararası bağımsız tomtoma göre trafik 5. sıradan 9. sıraya gerilemiş. Görev sürem boyunca 136 akıllı kavşak, 25 köprü, 10 kilometre raylı sistem, T2 hattı. Taşıma kapasitesinde yüzde 60 artış. Sinyalizasyon optimizasyon 12 milyon Euroluk yatırım, 12 bin konut kentsel dönüşüm, 3,2 milyon yeşil alan, 4 millet bahçesi, 20 park, Doğu atık entegre tesisi, 6 yenilenebilir enerji, 5 büyük mesire

16 gençlik merkezi, 45 hizmet tesisi ve mahalle konağı, 33 kreş ana kucağı merkezi 45 spor tesisi, İlçelerimize kültür merkezi ve pazar alanları

Hanlar ve Çarşıbaşı Projesi, Sahil ve kıyı düzenlemeleri 5 bin kilometre altyapı çalışması, 3 bin 400 kilometre asfalt, 8 milyon fide ve fidan desteği

34 atık su arıtma tesisi, 24 içme suyu tesisi ve bir çok projeyi hayata geçirme gururunu cenabı hak bana yaşattı. Bozbey’in 2019 yılında nasıl bir Nilüfer devrettiğini tüm kamuoyu biliyor. Tüm dezenformasyona rağmen hak ediş ve maaşları ödeyen belediyeyi devrettim. Mudanya ve Nilüfer’in maaş ödeme konusunda ne olduğunu sağır sultan duydu" dedi.

"Sen hiç 20 yıllık belediye başkanlığında kentsel dönüşüm yaptın mı? Ben bilmiyorum"

Mustafa Bozbey’in Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm ile ilgili ortaya attığı iddialara da cevap veren Aktaş, Arabayatağı kentsel dönüşüm projesi 14 adet 1+1 55 metrekare 91 adet 2+1 daire. 112 daire ve 1800 metrekare ticari alan ihalesi gerçekleşti. Toplam inşaat alanı 17 bin 772 metrekare. İhale bedeli 281 milyon TL KDV dahil bir işten bahsediyoruz. İhale rakamını metrekareye bölündüğünde 2+1 daire KDV dahil 2 milyon 250 bin lira çıkıyor. Bir dairenin 4,5-5 milyon olduğu bilgisi yalan ve çarpıtmadır. Hem belediyeci olacaksınız, hem inşaat yüksek mühendisiyim diyeceksiniz ihale yapılmış bir işin fiyatını hesaplamaktan aciz olacaksınız. Sen hiç 20 yıllık belediye başkanlığında kentsel dönüşüm yaptın mı? Ben bilmiyorum.

Emsal ve kat artışlarıyla bu iş benzemez. Millet acilen sizden kentsel dönüşüm bekliyor. Devletin açıkladığı 15 bin 300 tl iken BURKENT marifetiyle yapılan kentsel dönüşüm maliyeti 13 bin 209 lira metrekare bedeli olarak 2 bin 100 lira daha ucuza mal edilmiştir. Hem kamu hem milletin hukuku korunmuştur. Sizin yaptığınız hesaplamalarda bunları Türkiye’nin gündemindeki liyakatlı yeğeniniz mi hesapladı" dedi.

Mustafa Bozbey’in Tarım AŞ ile ilgili ortaya attığı iddialarında asılsız iddialar olduğunu savunan Aktaş, "352 aracın dron çekimlerini yapmış, fiili olarak görev alanında çalışıyor, bunu belirlemişsin. Faturalandırma işlemleri aylık hak ediş bazında araçların görevde olup olmadığı üzerinden gerçekleşmektedir. Ruhsat ve puantaj ile hak ediş ile desteklenmiş olup hesaplamaları eksiksiz ve kamu menfaati doğrultusunda yapılmıştır. Tarım AŞ. bunları kendisi yaptığı için bir yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 milyon kara geçmiştir. Bahsedilen 5 milyon 800 bin liralık fazla ödemeden ne dediğini anlamadım. Türkiye genelinde hakkındaki olumsuz gündemden sıyrılmak adına algı çalışmasında kantarın topuzunu kaçırmış" diye konuştu.

Aktaş, ortaya atılan diğer iddialarla ilgili olarak ta şu şekilde konuştu;

"BURSKOP’u tüm şeffaflığı ile inceleyebilirsiniz. Burs verenler, alanlar belli. Kimlikleri, aile durumları, isimleri belli. Vatandaş beni yolda çeviriyordu. Benim oğluma burs çıkmadı. Sıralamada 16 bininci sırada, size ait gayrimenkul var. Gelen herkesi sıralıyoruz. Sizinki ilk 5 bine girememiş diyorduk. Karar defterleri, müracaat formları ve inceleme raporlarının hepsi şeffaftır. Gizli saklı işlem yapılmamıştır. BURSKOP devletin mevzuatlarına göre işleyen yapıdır. Bağışçılar ve hak kazananların inceleneceği durum ortada. Kişisel kanaatlere göre hareket etmedik. Partili arkadaşlarım bir tane isim vermediler. Bazı usulsüzlükler yapıldığını düşünüyorum diyorsun. Çık açıkla o zaman. Hem beni hem ekip arkadaşlarımı mahcup etmiş olursun. Her zamanki gibi çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorsunuz. Hak kazananları ve ailelerini zan altında bıraktınız. Mustafa Bozbey’in gerçek ihtiyaç sahibi söylemini kullanması, burs ve sosyal yardıma hak kazanan vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmıştır. Algı yapıyorsunuz, dersine iyi çalışmamışsın. KDV ödendiği söz konusu değil, BURSKOP en adil en şeffaf yardım sağlayan belediye kuruluşudur. Kişi kendinden bilir işi aile vakfınla BURSKOP’u karıştırma. Tüm belgeleri açıklamaya hazırız. BURSKOP’un gelirleri, Bursa’nın önde gelen sanayicilerinden oluşmaktadır. 60’arlı gruplar halinde iş adamlarıyla yemek yedik, bir çoğu bağışlarda bulundu. Dolayısıyla bu kadar sağlıklı bir sistem varken, NİLVAK’ın gelirleriyle buranın gelirleri karıştırılmasın. Valiliğe mal beyanında bulunduğunu söylemiş, kaçamazsınız. Ben de İyi Parti’nin adayı da açıkladık. Senden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Çıkacak mert bir şekilde mal beyanını açıklayacaksın. Bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var"

Büyükşehir belediyesinin bir önceki dönem yaptığı sosyal yardımlarla ilgili eleştirilere de sert yanıt veren Alinur Aktaş, "Kart 16 projesi benim döneminde hayata geçmiş, Türkiye’nin gündemine oturmuş bir proje olmuştur. Hak sahipleri detaylı tarama ile tespit edilerek belirlendi. Bozbey’in basın toplantısında bahsederken çekler; hediye çeki dedi. Bunlar hediye çeki falan değil. Türkiye’de bir ilk olarak tarafımızdan gerçekleştirilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım çekleridir. Objektif kriterler gözetilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Soruyorum 4 yıldan beri aktif görevi olmayan huzurevi sorumluluğundan başka bir işi olmayan atadığın çok liyakatli baldızından mı alıyorsun bu bilgileri. Sosyal yardımlarımız tüm Türkiye’ye örnek olmuş ve gurur kaynağımız olmuş. Türkiye’de ilk defa yapay zeka sistemi kullanılarak yardımlar el değmeden sahiplerine ulaştırılmıştır. Keles’teki amcamın teyzemin buraya gelmesi mümkün değil, muhtarlar aracılığıyla dağıtıldı. Bütün destekler BESOB işbirliğiyle yapılmıştır" dedi.

Mustafa Bozbey’in göreve geldikten sonra bazı atama ve icraatlarıyla gündeme gelişini, Atatürk’ün arkasına saklanarak örtmeye çalıştığını iddia eden Alinur Aktaş, "2023 Milli Bayramları kutlama videolarına bakarsa, bizim kurucu değerlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakış açımızı çok iyi anlar.

524 personel alındığı iddiasıyla yeni algı projesi peşinde. Kimse bunları çıkart ortaya. Ben seni bu algından dolayı esefle izliyorum. Emeklilikle ilgili işten ayrılanları neden vermiyorsun. BURULAŞ’tan 81 personel ayrılmış. Biz 71 personel almışız. Otobüsü mü durduracaktım. Bakımcı lazım. BESAŞ’ta 13 personel emeklilik sebebiyle ayrılmış, 14 personel alınmış. Ekmek üretimini mi azaltacaktım. 5 tane BURFAŞ kafe açmışız. 85 civarı adam almışız. Sadece 2024 yılında 3 ayda 2 tane ana kucağı, 4 gençlik merkezini açmışız. Bu tesisler haliyle personel ile hizmet verecek. Bu iddialara gülüp geçiyorum. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddiaları cevaplama ihtiyacım var. 41 milyon maliyet değil. Bölerseniz kişi başına 79 bin lira çıkıyor. Daire başkanı bu kadar maaş almıyor. Rakamları büyütme ve abartma konusunda üzerlerine yok. Rakamı iki ile çarpıp o şekilde belirtmiş. Konuya hakim değil. Bilançoyu bütçeyi incelememiş. Ben bu işlemlerin tamamını 3 Kasım’dan 6 Kasım’a kadar 3 günde hallettim. Cumartesi Pazar bayram tatili bahanesi uydurmadım. Personelin bütçeye oranı yüzde 28 diyor. BİNTED’liler dahil bütçeye oran yüzde 14. Türkiye’de böyle bir oran yok. Örnek belediyeyiz. Bütçemiz genişlemiş. Personel sayımız azalmış. Ayrıca özellikle şunun altını çizmek istiyorum, mali yapısıyla örnek gösterilen belediyemizin 100 personelden 1300 personele çıkaran ve 2 milyar liralık bütçeye ulaşan Tarım AŞ’yi, sadece hafriyat sahası işleten BURKENT’i, kent mobilyaları ile ve dönüşümle gözbebeği hale getirdik.

Bu şirketlerimizi borç batağındaki kuruluşlar gibi göstermek kurumsal itibarı zedeler. Elde edilen başarıların üstünü örterek kurumları yıpratmak sayın Bozbey en çok sana zarar verir. Yanlış yoldasın acilen dön. Kendisini bir kez daha uyarıyorum. Mevcut başkan daha ilk günden itibaren şehre değer katacak projelerle mesai harcamak yerine bir devri sabık oluşturma ve bunun üzerinde tepinme peşinde. Kendisiyle ilgili oluşan algıyı değiştirme uğraşısı içinde.

Bu makamlar bahane değil, çözüm ve hizmet üretme makamlarıdır. Sudan bahane ve iftiralarla algı yaşatma ve yeğen baldız atamaları gündemdedir. Bursalılar bahane değil hizmet bekliyor. 1 ay sonunda verilerin yüzde 60’ına ulaştığını, 6 ayda verilere hakim olacağını beyan etmiş. Bu kızgınlığıma, yalan ve iftiraya rağmen biz kendisine 6 saatte tüm bilgileri izah erebiliriz. İş ve işleyişle ilgili her ortamda bilgi verebilirim. Ben bu payeyi bana veren Bursalılar için yaparım onun kara kaşı kara gözü için değil. Verilen desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ve önceki dönem bakanımız Mustafa Varank, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Artık vakit, maazeret üretme, yalan ve algı zamanı değil, icraat dönemidir. Ben büyükşehirin sayfasını, tvitter, instagramını bilmem. 2019 30 Ağustos’ta yaptığım konuşmayı kamuoyuna yansıtan bunlardı. Bu isimlerle başlık açıp hakarete varan küfre varan söylemlerde bulunuyorlardı. Bunlarla alakalı arkadaşlarımız kısıtlama getirdiler. Ben 10 Kasım törenlerini kaçırmadım. Cumhuriyet Bayramında en iyi tören düzenleyen benim. 30 Ağustos’taki yaptığımız film herkesin gözünü yaşarttı. Benim bu değerlerle hiç bir problemim yok. Rahmetli Atatürk bu ülkenin kurucu değeridir. Ben de makamda olduğum sürede bu şekilde ifade ettim" dedi.

Bir gazetecinin Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz? şeklindeki sorusuna cevap veren Aktaş,

"Ben kızgınlığıma rağmen yardıma hazırım diyorum. 20 yılı nasıl geçirdiğini herkes biliyor. 5 yıl ara verince bazı şeyleri unutmuş. Benle ilgili ailemle ilgili iftiraya varan durumlar olursa suç duyurusunda bulunurum. Özellikle bizim dönemimizle ilgili bu arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalara atıf olduğu için burada açıklama yapıyoruz. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım diyor ya, ben kendisini sükunete ve doğru adımlar atmaya davet ediyorum. Atama yapılmadan vazgeçildi diyor, genel kurul kararı herkese dağıtıldı. Doğruyu görecek ve gereğini yapacaksınız.

Tarım AŞ. parkların bakımlarını, yeşil alanların bakımını yapıyor. Teoman Özalp parkını yeniledik. Bunu Tarım AŞ yaptı. Bunu başka yerde yaptırıp belediyeye nasıl fatura ettireceksiniz. Tarım AŞ’yi devre dışı mı bırakacaksınız. Ben kooperatiflerden alışverişler yapıyordum. Devam ediyor musun o çiçekçilerle fidancılarla çalışmaya. BURSKOP’un her şeyi ortada, şeffaf. Kendi hikayeni yazacaksın. Tamam. Ben ciddi kaygılar taşıyorum. Tarım Aş ciddi kuruluş. Orada dönen rakamlar başka yerlerde mi halledilecek. Bizim dokunmadığımız yer kalmadı. İnşallah aynı duyguyu Allah ona yaşatır. Yarısının yarısının yarısını yaparsa ben onu ayakta alkışlarım. Nilüfer’de ne yaptın diye sordum, Gülümseyin Nilüfer’desiniz diyordu. Gülümseyin Bursadasınız diyor. Slogan devam ediyor. Mecliste Ak Parti ve Cumhur ittifakının çok olumlu yaklaştı. Suya indirime onay verdi. 1milyar borçlanma yetkisi verdi. Ben olsam 1 milyar borçlanma yetkisini vermezdim. Borç erteleme ile alakalı ben de geçmişte hareket ettim. Belediye bakanlığa diyor ki, iki dış kredimden birisini erteledim diyor. 12 aya yayıyor. Hazine üstleniyor. Borç ödenemiyor gibi bir algı ile ortaya çıkılmamalı. Bursa belediyesi çok rahat yatırım da yapar, tüm harcamalarını yaptıktan sonra yatırım da yapar. Yatırım aylık gelen paraya göredir. Nilüfer, Mudanya Belediyesi gibi maaş ödeyemez halde asla değil. Siz yılda alınan 45 bin lira ile 15 yılda ödenecek 20 bin lirayı aynı kefeye koyarsanız, bu katekullidir.

Algı ile kendi yanlışlarını örtmeye çalışıyor" diyerek sözlerini tamamladı.