Kalça dolgunlaştırma operasyonları için protez uygulamaları ve yağ enjeksiyonları olmak üzere iki temel yöntem vardır. Her iki yöntem de uygulanabilmektedir. Yağ enjeksiyonlarının kalıcılık açısından problemleri olduğu için protezler uygulanabilir. Ancak kalça protezlerinde komplikasyon oranları oldukça yüksektir. Bu nedenle eğer büyük miktarda bir dolgunlaştırma istemeyen hasta grubunda yağ enjeksiyonları daha uygulanabilir ve tercih edilebilir bir yöntem şeklinde düşünebiliriz.

Kişide yeterli miktarda yağ dokusu yoksa, çok zayıf bir yapıda ve kalçayı dolgunlaştıracak miktarda yağ elde edemiyorsak o zaman kalça protezlerinden başka bir seçenek yoktur. Bunun için de popo arkasındaki kıvrıma yapılan yaklaşık 7-8 santimetrelik bir kesiden girilerek, üzerine oturduğumuz kasın içerisinde bir boşluk hazırlanır. O boşluğa önceden üretilmiş olan popo protezleri yerleştirilir. Hastanın bu operasyondan sonra yaklaşık bir ay kadar sırt üstü yatmamasını tercih etmekteyiz. Sırt üstü yatması tavsiye edilmez. Dolayısıyla ameliyat sonrası oldukça zahmetli geçen bir operasyondur. Yine de ameliyat sonrasında protezlere bağlı dikiş açılması gibi bir takım rahatsızlıklar ve sıkıntıların oluşması oldukça yüksek bir ameliyattır. Çünkü popo bölgemiz sürekli üzerinde oturduğumuz ve basınca maruz kalan bir yerdir. Dolayısıyla problemlere açık olması nedeniyle protez ameliyatlarını uygun hasta grubunda tercih edebilmekteyiz.