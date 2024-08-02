Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, bir halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzun, Karacabey Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Her perşembe arkadaşları ile halı saha maçına giden Turan Uzun, maç sırasında aniden yere yığıldı. Arkadaşları hemen müdahale etti ve durumun ciddiyetini fark ederek 112 Acil Servis'i aradı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yaklaşık yarım saatlik kalp masajıyla hayata döndürülen Uzun, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.

45 yaşında, evli ve üç çocuk babası olan Turhan Uzun için ikindi namazını müteakiben Karacabey Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Yağmur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karacabey Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Turhan Uzun'un naaşı, Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.