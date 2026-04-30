Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, daha önce top sahasının arka tarafında bulunan çekirdek yıkama alanının iptal edildiğini duyurdu. Muhtar Ayar açıklamasında " Değerli Cerrah halkımız, bundan sonra top sahasının arka tarafında olan çekirdek yıkama alanımız iptal olmuştur. Yeni alanımız burası. Burası çekirdek yıkama alanı ve aynı zamanda kuru fasulye kurutma alanı diye. Burasını yeniden hizmete açtık. Bundan sonra yapılacak herhangi bir başka bir yerde yapılacak herhangi bir kurutma olsun, çekirdek yıkama olsun belediyemiz tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

Herkesin dikkate alması lazım. Burada gelip kuru fasulyesini burada kurutabilir, çekirdeğini burada yıkayabilirsiniz. Deremiz hemen yan tarafta. Burada devlet su işlerimizin hidrantı var.

Su her türlü iki taraftan da var. Biz de İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti Cerrah halkımıza ve bizlere sunduğu için. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun." ifadelerini kullandı.