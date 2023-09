Kalp hastalıkları kalbinizi etkileyen hastalıkları tarif etmek için kullanılan genel bir terimdir. Kalp hastalıkları ana başlığı altında toplanan kalp hastalıklarına damar hastalıklarını (örneğin koroner arter hastalığı), kalp ritim bozukluklarını (aritmi), kalp enfeksiyonlarını ve doğuştan kalp bozukluklarını (doğuştan olan kalp bozukluğu) sayabiliriz.

"Kalp hastalığı" terimi genellikle "kardiyovasküler hastalık" olarak da kullanılmaktadır. Kardiyovasküler hastalık deyince genellikle kalp krizine, göğüs ağrısına (anjin) veya felce sebep olan daralmış ya da tıkanmış kan damarlarını içeren durumlar kastedilir. Diğer durumlar; örneğin enfeksiyon ya da kalp kasını, kapakçıklarını ya da kalp atış ritmini etkileyen durumlar, kalp hastalığı formları olarak kabul edilir.

Birçok kalp hastalığı sağlıklı bir yaşam tarzı seçmekle engellenebilir ya da tedavi edilebilir.

Belirtileri

Kalp hastalığı semptomları sizde ne tür kalp hastalığı olduğuna bağlı olarak değişir.

Kan damarlarınızdaki kalp hastalığı semptomları (kardiyovasküler hastalık) Kardiyovasküler hastalığa kalp, beyin veya vücudunuzun diğer yerlerinin yeterli kan almasını önleyen daralmış, tıkanmış veya sertleşmiş kan damarları neden olur. Kardiyovasküler hastalık semptomları aşağıdakileri içerebilir:

Göğüs ağrısı (anjin)

Nefes darlığı

Kol veya bacaklarınızdaki kan damarları daraldıysa ağrı, uyuşukluk, halsizlik veya soğukluk

Durumunuz kalp krizi, anjin, inme veya kalp yetmezliği noktasına varana dek size kardiyovasküler hastalık teşhisi koyulamayabilir. Kardiyovasküler semptomları için izleme ve endişelerinizi doktorunuzla paylaşma önemlidir. Kardiyovasküler hastalık bazen düzenli doktor randevularınızda erken teşhis edilebilir.

Anormal kalp atışlarının (kalp aritmileri) neden olduğu kalp hastalığı semptomları Kalp aritmisi anormal bir kalp atışıdır. Aritminiz varsa kalbiniz çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atabilir. Kalp aritmisi semptomları aşağıdakileri içerebilir:

Göğsünüzde bir çarpıntı

Yarışan bir kalp atışı (taşikardi)

Yavaş bir kalp atışı (bradikardi)

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Sersemleme

Baş dönmesi

Bayılma (senkop) veya bayılır gibi olma

Kalp kusurlarının neden olduğu kalp hastalığı Doğuştan ciddi kalp kusurlarınız genellikle doğumdan hemen sonra belirginleşir. Kalp kusuru semptomları aşağıdakileri içerebilir:

Soluk gri veya mavi cilt rengi (siyanoz)

Bacaklar, karın veya göz çevrelerinde şişlik

Yetersiz kilo alımına yol açan, beslemeler esnasında nefes darlığı

Daha az ciddi doğuştan kalp kusurları genelde çocukluğun ileriki dönemlerinde veya hatta yetişkinlikte teşhis edilir. Genellikle hemen hayati tehlike yaratmayan doğuştan kalp kusurlarının bulgu ve semptomları aşağıdakileri içerir:

Egzersiz veya aktivite esnasında kolayca nefes darlığı yaşamak

Egzersiz veya aktivite esnasında hemen yorulma

Kalp veya akciğerlerde sıvı birikmesi

Eller, bilekler veya ayaklarda şişlik

Kalın kalp kasının neden olduğu kalp hastalığı (kardiyomiyopati) semptomları Kardiyomiyopati kalp kasının kalınlaşması ve sertleşmesidir. Kardiyomiyopatinin erken evrelerinde hiçbir semptomunuz olmayabilir. Durum kötüleştikçe kardiyomiyopati semptomları aşağıdakileri içerir:

Efor veya istirahatte bile nefes darlığı

Bacaklar, ayak bilekleri ve ayakların şişmesi

Karında sıvıdan ötürü şişkinlik (şişkinlik)

Yorgunluk

Hızlı, vuran veya çarpıntılı hissedilen düzensiz kalp atışları

Baş dönmesi, sersemleme ve bayılma

Kalp enfeksiyonlarının neden olduğu kalp hastalığı semptomları Üç tür kalp enfeksiyonu vardır:

Kalbi çevreleyen dokuyu (perikard) etkileyen kalp zarı iltihabı

Kalp duvarlarının orta kas tabakasını (kalp kası) etkileyen kalp kası iltihabı

Kalp odacıkları ve kapakçıklarını ayıran iç zarı (endokard) etkileyen endokardit

Her tür enfeksiyonla biraz değişen, kalp enfeksiyonu semptomları aşağıdakileri içerebilir:

Ateş

Nefes darlığı

Halsizlik veya yorgunluk

Bacaklarınızda veya karnınızda şişlik

Kalp ritminizde değişiklikler

Kuru veya kalıcı öksürük

Cilt döküntüleri veya olağandışı noktalar

Kalp kapakçığı hastalığının neden olduğu kalp hastalığı Kalpte, kalbinize kan akışını yönlendirmek için açılan ve kapanan dört kapakçık — aort, mitral, pulmoner ve triküspid kapakçık vardır. Kapakçıklar daralma (darlık), sızdırma (regürjitasyon veya yetersizlik) veya yanlış kapanmaya (sarkma) yol açan çeşitli durumlardan hasar görebilir. Hangi kapakçığın düzgün çalışmadığına bağlı olarak kalp kapakçığı hastalığı semptomları genellikle aşağıdakileri içerir:

Yorgunluk

Nefes darlığı

Düzensiz kalp atışı veya kalp üfürümü

Şiş ayaklar veya ayak bilekleri

Göğüs ağrısı

Bayılma (senkop)

Ne zaman doktora gitmelisiniz

Aşağıdaki kalp hastalığı semptomlarınız varsa acil tıbbi yardım alın:

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Bayılma

Erken teşhis edildiğinde kalp hastalığı tedavisi daha kolay olduğundan kalp sağlığınız hakkındaki herhangi bir endişenizi doktorunuzla paylaşın. Bilinen bir kalp hastalığınız yoksa ama kalp hastalığı gelişmesinden endişeliyseniz kalp hastalığı riskinizi azaltmak için atabileceğiniz adımlar hakkında doktorunuzla konuşun. Kalp hastalığı aile geçmişiniz varsa bu özellikle önemlidir.

Yaşadığınız yeni bulgu veya semptomlar esas alındığında sizde kalp hastalığı olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzu görmek için randevu alın.

Nedenleri

Kalp nasıl çalışır Kalp hastalığını anlamaya kalbin nasıl çalıştığını bilmenin yardımı olur. Kalbiniz bir pompadır. Yaklaşık yumruğunuz büyüklüğünde kaslı bir organdır ve göğsünüzün merkezinin biraz solunda yer alır. Kalbiniz sağ ve sol tarafa ayrılır. Bölünme oksijenden zengin kanın oksijenden fakir kanla karışmasını önler. Oksijenden fakir kan vücudunuzda dolaştıktan sonra kalbe geri döner.

Sağ kulakçık ve karıncıktan oluşan kalbinizin sağ tarafı pulmoner arterler sayesinde akciğerlere kan toplar ve pompalar. Akciğerler kanı yeni bir oksijen kaynağıyla tazeleyerek kırmızıya dönmesini sağlar. Oksijenden zengin kan daha sonra sol kulakçık ve karıncıktan oluşan kalbin sol tarafına girer ve vücuttaki dokulara oksijen ve besinler sağlamak için aort yoluyla pompalanır.

Kalbinizin içindeki dört kapakçık kanınızın doğru yolda hareket etmesini sağlar. Triküspid, mitral, pulmoner ve aort kapakçıkları sadece bir yönde ve sadece üzerine basıldığında açılır. Her kapakçık her kalp atışında bir kez açılır ve kapanır — veya istirahat ettiğinizde her saniyede yaklaşık bir kez açılır ve kapanır.

Atan bir kalp kasılır ve gevşer. Kasılmaya sistol ve gevşemeye diyastol denir. Sistol esnasında karıncıklarınız kasılarak adeta sıkılan bir ketçap şişesinden ketçabın çıkması gibi akciğerlerinize ve vücudunuzdaki damarlara kanı zorlar. Sağ karıncık sol karıncıktan biraz daha önce kasılır. Karıncıklarınız daha sonra diyastol esnasında gevşer ve üst odacıklar sol ve sağ kulakçıklardan gelen kanla dolar.

Kalbinizde atmasını sağlayan elektrik kabloları da vardır. Elektriksel uyarılar sağ kulakçıkta yüksek başlar ve karıncıklara özel yollardan giderek pompalama için sinyal verir. İletim sistemi kalbinizin koordineli ve normal bir ritimde atmasını sağlayarak kanın sırayla dolaşmasını sağlar. Oksijenden zengin kanla oksijenden zayıf kanın sürekli değiştirilmesi sizi canlı tutan şeydir.

Kalp hastalığının nedenleri kalp hastalığı türüyle değişir.

Kardiyovasküler hastalığın nedenleri Kardiyovasküler hastalık birçok farklı türde kalp veya kan damarı sorunlarına atıfta bulunurken terimle genelde arterlerinizde yağ plakları birikmesi olan aterosklerozla kalbinizde veya kan damarlarınızda meydana gelen hasar kastedilmektedir. Bu, arterlerinizi etkileyen bir hastalıktır. Arterler kalbinizden vücudunuzun geri kalanına oksijen ve besin taşıyan kan damarlarıdır. Sağlıklı arterler esnek ve güçlüdür.

Ancak, zamanla arterlerinizdeki çok fazla basınç duvarları kalınlaştırabilir ve sertleştirebilir — bazen organlarınıza ve dokularınıza kan akışını kısıtlayabilir. Bu sürece arterlerin sertleşmesi (damar sertliği) denir. Ateroskleroz bu rahatsızlığın en yaygın şeklidir. Ateroskleroz kardiyovasküler hastalığın da en yaygın nedenidir ve genelde sağlıksız beslenme, egzersiz yapmama, kilolu olma ve sigara içmeden kaynaklanır. Bunların hepsi sırayla ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalık gelişmesi için majör risk faktörleridir.

Kalp aritmisinin nedenleri Anormal kalp ritimlerinin (aritmiler) yaygın nedenleri veya aritmilere yol açabilen durumlar aşağıdakileri içerir:

Doğuştan kalp kusurları (kongenital kalp kusurları)

Koroner arter hastalığı

Yüksek tansiyon

Diyabet

Sigara içmek

Aşırı alkol veya kafein kullanımı

Uyuşturucu bağımlılığı

Stres

Bazı reçetesiz ilaçlar, reçeteli ilaçlar, diyet takviyeleri ve bitkisel ilaçlar

Kalp kapakçığı hastalığı

Normal, sağlıklı bir kalbe sahip sağlıklı bir insanda elektrik şoku veya yasadışı uyuşturucu kullanımı gibi bazı dış tetikleyiciler olmadan ölümcül bir aritmi gelişmesi olası değildir. O önceliklidir çünkü sağlıklı birinin kalbi yaralı doku bölgesi gibi aritmiye neden olan herhangi bir anormal duruma sahip değildir.

Ancak, hastalıklı veya deforme bir kalpte kalbin elektriksel uyarıları düzgün başlamayabilir veya kalbe gitmeyebilerek aritmi gelişme olasılığını arttırabilir.

Kalp kusurlarının nedenleri Kalp kusurları genellikle bir bebek halen rahimdeyken gelişir. Gebelikten yaklaşık bir ay sonra kalp gelişmeye başlar. İşte tam bu noktada kalp kusurları oluşmaya başlayabilir. Bazı tıbbi durumlar, ilaçlar ve genler kalp kusurlarına neden olmada rol oynayabilir.

Kalp kusurları yetişkinlerde de gelişebilir. Yaşlandıkça kalbinizin yapısı değişerek bir kalp kusuruna neden olabilir.

Kardiyomiyopatinin nedenleri Kalp kasının kalınlaşması veya büyümesi olan kardiyomiyopatinin kesin nedeni bilinmemektedir. Üç tür kardiyomiyopati vardır:

Dilate kardiyomiyopati. Bu, kardiyomiyopatinin en yaygın türüdür. Bu rahatsızlıkta kalbinizin ana pompalama odacığı – sol karıncık- büyür (genişler), pompalama yetisi daha az güçlü hale gelir ve kan kalbinize kolay akmaz.

Bu, kardiyomiyopatinin en yaygın türüdür. Bu rahatsızlıkta kalbinizin ana pompalama odacığı – sol karıncık- büyür (genişler), pompalama yetisi daha az güçlü hale gelir ve kan kalbinize kolay akmaz. Hipertropik kardiyomiyopati. Bu tür, kal kasınızın anormal büyümesini veya kalınlaşmasını içerir, özellikle kalbinizin pompalama odacığının kasını etkiler. Kalınlaşma meydana gelince kalp sertleşme eğilimindedir ve pompalama odacığının büyüklüğü azalarak kalbinizin vücudunuza kan gönderme yetisini sekteye uğratabilir.

Bu tür, kal kasınızın anormal büyümesini veya kalınlaşmasını içerir, özellikle kalbinizin pompalama odacığının kasını etkiler. Kalınlaşma meydana gelince kalp sertleşme eğilimindedir ve pompalama odacığının büyüklüğü azalarak kalbinizin vücudunuza kan gönderme yetisini sekteye uğratabilir. Kısıtlayıcı kardiyomiyopati. Kısıtlayıcı kardiyomiyopatili insanlardaki kalp kası sertleşir ve daha az esnek hale gelir, bunun anlamı kalbin düzgünce genişleyememesi ve kalp atışları arasında kanla dolamamasıdır. Bu, en az yaygın kardiyomiyopati türüdür ve bilinen hiçbir neden olmadan meydana gelebilir.

Kalp enfeksiyonunun nedenleri Perikardit, endokartid ve miyokartid gibi kalp enfeksiyonlarına bir bakteri, virüs veya kimyasal gibi bir tahriş edicinin kalp kasınıza ulaşması neden olur. Kalp enfeksiyonlarının en yaygın nedenleri aşağıdakileri içerir:

Bakteriler. Endokartide bir dizi bakterinin kanınıza karışması neden olabilir. Bakteriler kanınıza özellikle kötü bir ağız sağlığınız varsa yemek veya diş fırçalamak gibi günlük aktivitelerle karışabilir. Miyokardit’ e Lyme hastalığından sorumlu kene kaynaklı bir bakteri neden olabilir.

Endokartide bir dizi bakterinin kanınıza karışması neden olabilir. Bakteriler kanınıza özellikle kötü bir ağız sağlığınız varsa yemek veya diş fırçalamak gibi günlük aktivitelerle karışabilir. Miyokardit’ e Lyme hastalığından sorumlu kene kaynaklı bir bakteri neden olabilir. Virüsler. Kalp enfeksiyonlarına müteakip hastalıklara neden olabilen bazı virüsler neden olabilir: grip (coxsackievirus B ve adenovirüs), beşinci hastalık denen bir döküntü (insan parvovirüs B19), gastrointestinal enfeksiyonlar (echovirus), mononükleoz (Epstein-Barr virüsü) ve Alman kızamığı (kızamıkçık). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilişkili virüsler de kalp kasına gidebilir ve bir enfeksiyona neden olabilir.

Kalp enfeksiyonlarına müteakip hastalıklara neden olabilen bazı virüsler neden olabilir: grip (coxsackievirus B ve adenovirüs), beşinci hastalık denen bir döküntü (insan parvovirüs B19), gastrointestinal enfeksiyonlar (echovirus), mononükleoz (Epstein-Barr virüsü) ve Alman kızamığı (kızamıkçık). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilişkili virüsler de kalp kasına gidebilir ve bir enfeksiyona neden olabilir. Parazitler. Kalp enfeksiyonlarına neden olabilen parazitler arasında Trypanosoma cruzi, toksoplazma ve böceklerden bulaşan bazıları yer alır ve Chagas’ hastalığı denen bir duruma neden olabilir.

Kalp enfeksiyonlarına neden olabilen parazitler arasında Trypanosoma cruzi, toksoplazma ve böceklerden bulaşan bazıları yer alır ve Chagas’ hastalığı denen bir duruma neden olabilir. Alerjik veya toksik reaksiyona neden olabilen ilaçlar. Bunlar, penisilin ve sülfonamid ilaçları gibi antibiyotikler yanı sıra kokain gibi bazı yasadışı maddeler içerir. İlaçlar veya yasadışı uyuşturucuları vermek için kullanılan iğneler de kalp enfeksiyonlarına neden olabilen virüsleri veya bakterileri bulaştırabilir.

Bunlar, penisilin ve sülfonamid ilaçları gibi antibiyotikler yanı sıra kokain gibi bazı yasadışı maddeler içerir. İlaçlar veya yasadışı uyuşturucuları vermek için kullanılan iğneler de kalp enfeksiyonlarına neden olabilen virüsleri veya bakterileri bulaştırabilir. Diğer hastalıklar. Bunlar, lupus, bağ dokusu hastalıkları, kan damarı iltihabı (vaskülit) ve Wegener granulomatozu gibi nadir iltihaplı durumlar içerir.

Kalp kapakçığı hastalığının nedenleri Kalp kapakçıklarınızın hastalıklarının birçok nedeni vardır. Kalbinizin içindeki dört kapakçık kanın doğru yönde akmasını sağlar. Kapakçık hastalığıyla doğmuş olabilirsiniz veya kapakçıklar romatizmal ateş, enfeksiyonlar (bulaşıcı endokardit), bağ dokusu hastalıkları ve belirli ilaçlar veya kanser için radyasyon tedavileri gibi durumlardan hasar görebilir.

Tedavi ve ilaçlar

Kalp hastalığı tedavileri değişir. Tedavinizin parçası olarak hayat tarzı değişiklikleri, ilaçlar, ameliyat veya diğer tıbbi prosedürlere gerek duyabilirsiniz.

Kardiyovasküler hastalık tedavileri Arterlerinizin hastalıklarını (kardiyovasküler hastalık) tedavide hedef genelde semptomlarınıza neden olan daralmış arterleri açmaktır. Arterlerinizdeki tıkanıklıkların ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak tedavi aşağıdakileri içerebilir:

Hayat tarzı değişiklikleri. Kalp hastalığınızın hafif veya şiddetli olmasına bakılmaksızın doktorunuz muhtemelen tedavinizin parçası olarak hayat tarzı değişiklikleri önerecektir. Hayat tarzı değişiklikleri düşük yağlı ve düşük sodyumlu beslenme, haftanın çoğu gününde en az 30 dakika orta şiddette egzersiz yapma, sigarayı bırakma ve içtiğiniz alkol miktarını sınırlama içerir.

Kalp hastalığınızın hafif veya şiddetli olmasına bakılmaksızın doktorunuz muhtemelen tedavinizin parçası olarak hayat tarzı değişiklikleri önerecektir. Hayat tarzı değişiklikleri düşük yağlı ve düşük sodyumlu beslenme, haftanın çoğu gününde en az 30 dakika orta şiddette egzersiz yapma, sigarayı bırakma ve içtiğiniz alkol miktarını sınırlama içerir. İlaçlar. Hayat tarzı değişiklikleri tek başına yeterli değilse doktorunuz kalp hastalığınızı kontrol etmek için ilaçlar yazabilir. Bunlar tansiyonunuzu düşürmek için diüretikler, anjiotensin-dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya beta bloke ediciler gibi ilaçlar; günlük aspirin tedavisi gibi kan inceltici ilaçlar veya statinler veya fibratlar gibi kolesterol düşürücü ilaçlar içerebilir.

Hayat tarzı değişiklikleri tek başına yeterli değilse doktorunuz kalp hastalığınızı kontrol etmek için ilaçlar yazabilir. Bunlar tansiyonunuzu düşürmek için diüretikler, anjiotensin-dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya beta bloke ediciler gibi ilaçlar; günlük aspirin tedavisi gibi kan inceltici ilaçlar veya statinler veya fibratlar gibi kolesterol düşürücü ilaçlar içerebilir. Tıbbi prosedürler veya ameliyat. İlaçlar yeterli gelmezse muhtemelen doktorunuz kalbinizdeki tıkanıklıkları açmak için spesifik prosedürler veya ameliyat önerecektir. Yaygın bir prosedür koroner anjiyoplasti olup kol veya kasığınızdaki bir artere bir kateter yerleştirilerek ve tıkalı arterinize küçük bir balon salarak ve arteri açması için balon şişirilerek yapılır. Anjiyoplasti esnasında stent denen küçük bir metal bobin genelde artere yerleştirilir. Stent arterin açık kalmasını sağlar.

Bazen daha girişimsel bir prosedür olan koroner arter bypass ameliyatı gerekir. Bu prosedürde vücudunuzun bir başka yerinden, genellikle bacağınızdan bir damar, arterin tıkalı kısmını bypass etmek için kullanılır.

Kalp aritmi tedavileri Durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak doktorunuz düzensiz kalp atışınızı düzeltmek için basitçe manevralar veya ilaçlar önerebilir. Durumunuz daha ciddiyse tıbbi bir cihaza veya ameliyata da gerek duymanız olası olacaktır.

Vagus manevraları. Nefesinizi tutmak ve ıkınmak, yüzünüzü buzlu suya daldırmak veya öksürmek dahil özel manevralar kullanarak bazı kalp aritmilerini durdurabilirsiniz. Doktorunuz hızlı bir kalp atışını yavaşlatma için başka manevralar önerebilir. Bu manevralar kalp atışınızı kontrol eden sinir sistemini (vagus sinirleri) etkileyerek genelde kalp hızınızı yavaşlamasına neden olur. İlk önce doktorunuzla konuşmadan herhangi bir manevraya teşebbüs etmeyin.

Nefesinizi tutmak ve ıkınmak, yüzünüzü buzlu suya daldırmak veya öksürmek dahil özel manevralar kullanarak bazı kalp aritmilerini durdurabilirsiniz. Doktorunuz hızlı bir kalp atışını yavaşlatma için başka manevralar önerebilir. Bu manevralar kalp atışınızı kontrol eden sinir sistemini (vagus sinirleri) etkileyerek genelde kalp hızınızı yavaşlamasına neden olur. İlk önce doktorunuzla konuşmadan herhangi bir manevraya teşebbüs etmeyin. İlaçlar. Hızlı kalp atışı olan insanlar anti-aritmik ilaçlara daha iyi yanıt verebilir. Sorunu çözmemelerine rağmen kalbinizin hızlı atım nöbetlerini azaltabilir veya bir nöbet meydana geldiğinde kalbinizi yavaşlatabilirler. Komplikasyonları önlemek için herhangi bir anti-aritmik ilacı tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde almak önemlidir.

Hızlı kalp atışı olan insanlar anti-aritmik ilaçlara daha iyi yanıt verebilir. Sorunu çözmemelerine rağmen kalbinizin hızlı atım nöbetlerini azaltabilir veya bir nöbet meydana geldiğinde kalbinizi yavaşlatabilirler. Komplikasyonları önlemek için herhangi bir anti-aritmik ilacı tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde almak önemlidir. Tıbbi prosedürler. Kalp aritmilerini tedavi etmek için iki yaygın prosedür kardiyoversiyon ve ablasyondur. Kardiyoversiyonda kalbinizin düzenli ritmine dönmesi için bir elektrik şoku kullanılır. Genellikle bu monitörden ayarlanan bir elektrik şoku verebilen göğsünüze yerleştirilmiş kısa küreklerle yapılır. Prosedür esnasında sakinleşmeniz için ilaç verildiğinden ağrı olmaz. Ablasyonda bir veya daha fazla kateter kan damarlarınızdan kalbinizin içine salınır. Aritminize neden olan, doktorunuzca belirlenen bölgelere konumlandırılırlar. Kateter uçlarındaki elektrotlar kalp dokusunun küçük bir noktasını imha eder (baskılar) ve aritminize neden olan yol boyunca bir elektrik bloğu yaratır.

Kalp aritmilerini tedavi etmek için iki yaygın prosedür kardiyoversiyon ve ablasyondur. Kardiyoversiyonda kalbinizin düzenli ritmine dönmesi için bir elektrik şoku kullanılır. Genellikle bu monitörden ayarlanan bir elektrik şoku verebilen göğsünüze yerleştirilmiş kısa küreklerle yapılır. Prosedür esnasında sakinleşmeniz için ilaç verildiğinden ağrı olmaz. Ablasyonda bir veya daha fazla kateter kan damarlarınızdan kalbinizin içine salınır. Aritminize neden olan, doktorunuzca belirlenen bölgelere konumlandırılırlar. Kateter uçlarındaki elektrotlar kalp dokusunun küçük bir noktasını imha eder (baskılar) ve aritminize neden olan yol boyunca bir elektrik bloğu yaratır. Kalp pilleri veya implante kardiyoverter-defibrilatörler (ICDler). Bazı durumlarda doktorunuz kalp atışınızı düzenlemek için kalp pili veya ICD takılmasını önerebilir. Kalp pilleri kalp atışınız çok yavaşlarsa kalp atışınızı hızlandırmak için elektrik uyarıları yayar ve ICDler kardiyoversiyonda kullanılana benzer tür elektrik uyarısı kullanarak hızlı veya kaotik kalp atışını düzeltebilir. Her cihazı implante etmek için ameliyat nispeten küçüktür ve genellikle sadece birkaç gün içinde iyileşmeyi gerektirir.

Bazı durumlarda doktorunuz kalp atışınızı düzenlemek için kalp pili veya ICD takılmasını önerebilir. Kalp pilleri kalp atışınız çok yavaşlarsa kalp atışınızı hızlandırmak için elektrik uyarıları yayar ve ICDler kardiyoversiyonda kullanılana benzer tür elektrik uyarısı kullanarak hızlı veya kaotik kalp atışını düzeltebilir. Her cihazı implante etmek için ameliyat nispeten küçüktür ve genellikle sadece birkaç gün içinde iyileşmeyi gerektirir. Ameliyat. Şiddetli kalp aritmileri veya kalp kusuru gibi altta yatan bir nedeni olanlar için ameliyat bir seçenek olabilir. Kalp aritmilerini düzeltmek için ameliyatlar bazen iyileşmesi birkaç ay süren açık kalp prosedürleri olduğundan ameliyat genelde en son çaredir.

Kalp kusuru tedavileri Bazı kalp kusurları küçük ve tedavi gerektirmezken diğerleri düzenli kontroller, ilaçlar veya hatta ameliyat gerektirebilir. Sizde hangi kalp kusuru ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak tedaviniz aşağıdakileri içerebilir:

İlaçlar. Bazı hafif doğuştan kalp kusurları, özellikle çocukluğun ileriki dönemlerinde veya yetişkinlikte teşhis edilenler kalbin daha etkili çalışmasına yardım eden ilaçlarla tedavi edilebilir.

Bazı hafif doğuştan kalp kusurları, özellikle çocukluğun ileriki dönemlerinde veya yetişkinlikte teşhis edilenler kalbin daha etkili çalışmasına yardım eden ilaçlarla tedavi edilebilir. Kateter kullanılan özel prosedürler. Bazı insanlar artık doğuştan kalp kusurlarının kateterizasyon teknikleri kullanılarak nasıl tedavi edildiğini bilmekte olup, bahse konu teknikler göğsü ve kalbi ameliyatla açmadan tedavinin yapılmasına izin verir. Kateterizasyon kullanılarak yapılabilen prosedürlerde doktor bir bacak damarına ince bir boru (kateter) sokar ve röntgen görüntüleri yardımıyla kalbe yönlendirir. Kusurlu bölgeye kateter konumlandırılınca kusuru tedavi etmek için ufak aletler kateterden kalbinize salınır.

Bazı insanlar artık doğuştan kalp kusurlarının kateterizasyon teknikleri kullanılarak nasıl tedavi edildiğini bilmekte olup, bahse konu teknikler göğsü ve kalbi ameliyatla açmadan tedavinin yapılmasına izin verir. Kateterizasyon kullanılarak yapılabilen prosedürlerde doktor bir bacak damarına ince bir boru (kateter) sokar ve röntgen görüntüleri yardımıyla kalbe yönlendirir. Kusurlu bölgeye kateter konumlandırılınca kusuru tedavi etmek için ufak aletler kateterden kalbinize salınır. Açık kalp ameliyatı. Bazı durumlarda doktorunuz kalp kusurunuzu tedavi etmeye çalışmak için açık kalp ameliyatı yapabilir. Bu ameliyatlar büyük tıbbi prosedürlerdir ve bazen iyileşme uzun sürer. Kusuru tedavi etmek için birkaç yıl içinde birden çok ameliyat olmanız gerekebilecektir.

Bazı durumlarda doktorunuz kalp kusurunuzu tedavi etmeye çalışmak için açık kalp ameliyatı yapabilir. Bu ameliyatlar büyük tıbbi prosedürlerdir ve bazen iyileşme uzun sürer. Kusuru tedavi etmek için birkaç yıl içinde birden çok ameliyat olmanız gerekebilecektir. Kalp nakli. Ciddi bir kalp kusuru tedavi edilemezse kalp nakli bir seçenek olabilir.

Kardiyomiyopati tedavileri Kardiyomiyopati için tedavi ne tür kardiyomiyopatiniz olduğuna ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir. Tedaviler aşağıdakileri içerebilir:

İlaçlar. Doktorunuz kalbinizin pompalama yetisini geliştirebilen ACE inhibitörleri veya anjiotensin II reseptör bloke ediciler gibi ilaçlar yazabilir. Kalbinizin daha yavaş ve daha az zorlayıcı şekilde atmasını sağlayan Beta bloke ediciler zorlanmayı azaltmaya yardım eder.

Doktorunuz kalbinizin pompalama yetisini geliştirebilen ACE inhibitörleri veya anjiotensin II reseptör bloke ediciler gibi ilaçlar yazabilir. Kalbinizin daha yavaş ve daha az zorlayıcı şekilde atmasını sağlayan Beta bloke ediciler zorlanmayı azaltmaya yardım eder. Tıbbi cihazlar. Sizde dilate kardiyomiyopati varsa tedavi kalbinizin sol ve sağ karıncığı arasındaki kasılmaları koordine ederek kalbin pompalama yetisini geliştiren özel bir kalp pili içerebilir. Ciddi aritmi riski altındaysanız implante bir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) bir seçenek olabilir. ICD’ler göğsünüze implante küçük cihazlar olup kalp ritminizi sürekli izler ve anormal, hızlı kalp atışlarını kontrol etmek gerektiğinde elektrik şokları verir. Cihazlar kalp pilleri olarak da çalışabilir.

Sizde dilate kardiyomiyopati varsa tedavi kalbinizin sol ve sağ karıncığı arasındaki kasılmaları koordine ederek kalbin pompalama yetisini geliştiren özel bir kalp pili içerebilir. Ciddi aritmi riski altındaysanız implante bir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) bir seçenek olabilir. ICD’ler göğsünüze implante küçük cihazlar olup kalp ritminizi sürekli izler ve anormal, hızlı kalp atışlarını kontrol etmek gerektiğinde elektrik şokları verir. Cihazlar kalp pilleri olarak da çalışabilir. Kalp nakli. Şiddetli kardiyomiyopatiniz varsa ve ilaçlar semptomlarınızı kontrol edemiyorsa kalp nakli gerekebilir.

Kalp enfeksiyonu tedavileri Perikardit, endokardit veya miyokardit gibi kalp enfeksiyonları için ilk tedavi genelde, aşağıdakileri içerebilen ilaçlardır:

Antibiyotikler. Durumunuza bakteriler neden olursa doktorunuz antibiyotik yazacaktır. Antibiyotikler enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak iki ila altı hafta bir intravenöz (IV) hattan verilir.

Durumunuza bakteriler neden olursa doktorunuz antibiyotik yazacaktır. Antibiyotikler enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak iki ila altı hafta bir intravenöz (IV) hattan verilir. Kalp atışınızı düzenlemek için ilaçlar. Enfeksiyon kalp atışınızı etkilediyse doktorunuz kalp atışınızın normalleşmesine yardım etmek için anjiotensin-dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya beta bloke ediciler gibi ilaçlar yazabilir.

Kalp enfeksiyonunuz şiddetliyse ve kalbinize zarar veriyorsa kalbinizin zarar gören kısmının tedavi edilmesi için ameliyat olmanız gerekebilir.

Kalp kapakçığı hastalığı tedavileri Kalp kapakçığı hastalığı için tedaviler hangi kapakçığın etkilendiği ve durumunuz ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak değişebilmesine rağmen tedavi seçenekleri genellikle aşağıdakileri içerir:

İlaçlar. Hafifse kalp kapakçığı hastalığınız ilaçlarla tedavi edilebilir. Kalp kapakçığı hastalığı için yaygın olarak yazılan ilaçlar kan damarlarınızı açacak ilaçlar (vazodilatörler), kolesterolünüzü düşürecek ilaçlar (statinler), su tutmayı azaltacak ilaçlar (diüretikler) ve kan inceltici ilaçlar (antikoagülanlar) içerir.

Hafifse kalp kapakçığı hastalığınız ilaçlarla tedavi edilebilir. Kalp kapakçığı hastalığı için yaygın olarak yazılan ilaçlar kan damarlarınızı açacak ilaçlar (vazodilatörler), kolesterolünüzü düşürecek ilaçlar (statinler), su tutmayı azaltacak ilaçlar (diüretikler) ve kan inceltici ilaçlar (antikoagülanlar) içerir. Balon valvuloplasti. Bu prosedür bazen kapakçık darlığı için bir tedavi olarak kullanılır. Bu prosedür esnasında doktorunuz bacağınızdaki bir damardan kalbinize küçük bir boru salar. Sönük bir balon daralmış pulmoner kapakçığın deliğine yerleştirilir. Doktorunuz daha sonra balonu şişirerek daralmış pulmoner kapakçığı açar ve kan akışı için mevcut alanı arttırır.

Bu prosedür bazen kapakçık darlığı için bir tedavi olarak kullanılır. Bu prosedür esnasında doktorunuz bacağınızdaki bir damardan kalbinize küçük bir boru salar. Sönük bir balon daralmış pulmoner kapakçığın deliğine yerleştirilir. Doktorunuz daha sonra balonu şişirerek daralmış pulmoner kapakçığı açar ve kan akışı için mevcut alanı arttırır. Kapakçık tedavisi veya değişimi. Durumunuz şiddetliyse tedavi için ameliyat olmanız gerekebilir. Doktorunuz kapakçığı tedavi edebilir. Kapakçık tedavi edilemezse sentetik malzemelerden yapılmış bir kapakçıkla değiştirilebilir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Formun Altı

Belirli hayat tarzı değişiklikleri yaparak kalp hastalığı iyileştirilebilir veya hatta önlenebilir. Aşağıdaki değişiklikler kalp sağlığını geliştirmek isteyen herhangi birine yardım edebilir:

Sigarayı bırakın. Sigara içmek kalp hastalığı, özellikle ateroskleroz için en büyük risk faktörüdür. Nikotin kan damarlarını daraltır ve kalbinizin daha zor çalışmasını zorlar ve karbon monoksit kanınızdaki oksijeni azaltır ve kan damarları çeperlerinize zarar verir. Sigara içiyorsanız bırakmak kalp hastalığı ve komplikasyonları riskinizi azaltmanın en iyi yoludur.

Sigara içmek kalp hastalığı, özellikle ateroskleroz için en büyük risk faktörüdür. Nikotin kan damarlarını daraltır ve kalbinizin daha zor çalışmasını zorlar ve karbon monoksit kanınızdaki oksijeni azaltır ve kan damarları çeperlerinize zarar verir. Sigara içiyorsanız bırakmak kalp hastalığı ve komplikasyonları riskinizi azaltmanın en iyi yoludur. Tansiyonunuzu kontrol edin. En az iki yılda bir doktorunuzdan tansiyonunuzu ölçmesini isteyin. Tansiyonunuz normalden yüksekse veya kalp hastalığı aile geçmişiniz varsa daha sık ölçüm önerebilir. Optimal tansiyon cıva milimetrede (mm Hg) 120 sistolik ve 80 diyastolikten azdır.

En az iki yılda bir doktorunuzdan tansiyonunuzu ölçmesini isteyin. Tansiyonunuz normalden yüksekse veya kalp hastalığı aile geçmişiniz varsa daha sık ölçüm önerebilir. Optimal tansiyon cıva milimetrede (mm Hg) 120 sistolik ve 80 diyastolikten azdır. Kolesterolünüzü kontrol edin. 20li yaşlarınızdayken ve sonra her beş yılda bir doktorunuzdan bir bazal kolesterol testi yapmasını isteyin. Test sonuçları istenen aralıkta değilse doktorunuz daha sık ölçüm önerebilir. Çoğu insan desilitre başına (mg/dL) 130 miligram veya litre başına (mmol/L) 3.4 milimol altında bir LDL seviyesini hedeflemelidir. Kalp hastalığı için başka risk faktörleriniz varsa hedef LDL’ niz 100 mg/dL (2.6 mmol/L) altında olabilir. Çok yüksek kalp hastalığı riski altındaysanız – örneğin, kalp krizi geçirdiyseniz veya diyabetiniz varsa – hedef LDL seviyeniz 70 mg/dL (1.8 mmol/L) altındadır.

20li yaşlarınızdayken ve sonra her beş yılda bir doktorunuzdan bir bazal kolesterol testi yapmasını isteyin. Test sonuçları istenen aralıkta değilse doktorunuz daha sık ölçüm önerebilir. Çoğu insan desilitre başına (mg/dL) 130 miligram veya litre başına (mmol/L) 3.4 milimol altında bir LDL seviyesini hedeflemelidir. Kalp hastalığı için başka risk faktörleriniz varsa hedef LDL’ niz 100 mg/dL (2.6 mmol/L) altında olabilir. Çok yüksek kalp hastalığı riski altındaysanız – örneğin, kalp krizi geçirdiyseniz veya diyabetiniz varsa – hedef LDL seviyeniz 70 mg/dL (1.8 mmol/L) altındadır. Diyabeti kontrol altında tutun. Diyabetiniz varsa sıkı kan şekeri kontrolü kalp hastalığı riskini azaltmaya yardım edebilir.

Diyabetiniz varsa sıkı kan şekeri kontrolü kalp hastalığı riskini azaltmaya yardım edebilir. Hareket edin. Kalp hastalığınız varsa egzersiz sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve onu sürdürmenize ve kalp hastalığı için risk faktörleri olan diyabeti, yüksek kolesterolü ve yüksek tansiyonu kontrol etmenize yardım eder. Kalp aritminiz veya kalp kusurunuz varsa yapabileceğiniz aktivitelerde bazı kısıtlamalar olabileceğinden öncelikle doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun. Doktorunuzun onayıyla haftanın çoğu günü 30 ila 60 dakika fiziksel aktiviteyi hedefleyin. 30 ila 60 dakikalık egzersiz yapmaya vaktiniz olmasa bile aktivitenizi 10 dakikalık seanslara bölmenin de faydasını görebilirsiniz.

Kalp hastalığınız varsa egzersiz sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve onu sürdürmenize ve kalp hastalığı için risk faktörleri olan diyabeti, yüksek kolesterolü ve yüksek tansiyonu kontrol etmenize yardım eder. Kalp aritminiz veya kalp kusurunuz varsa yapabileceğiniz aktivitelerde bazı kısıtlamalar olabileceğinden öncelikle doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun. Doktorunuzun onayıyla haftanın çoğu günü 30 ila 60 dakika fiziksel aktiviteyi hedefleyin. 30 ila 60 dakikalık egzersiz yapmaya vaktiniz olmasa bile aktivitenizi 10 dakikalık seanslara bölmenin de faydasını görebilirsiniz. Sağlıklı beslenin. Meyve, sebze ve kepekli tahıllar ve düşük doymuş yağ, kolesterol ve sodyuma dayalı sağlıklı bir beslenme kilonuzu, tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol etmenize yardım edebilir. Haftada bir veya iki kez balık yemek de yararlıdır.

Meyve, sebze ve kepekli tahıllar ve düşük doymuş yağ, kolesterol ve sodyuma dayalı sağlıklı bir beslenme kilonuzu, tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol etmenize yardım edebilir. Haftada bir veya iki kez balık yemek de yararlıdır. Sağlıklı kiloyu muhafaza edin. Kilolu olmak kalp hastalığı riskinizi arttırır. Kilo vermek özellikle geniş bel ölçülerine – erkekler için 101.6 cm’den ve kadınlar için 88.9 cm’den fazla – sahip insanlar için önemlidir çünkü bu vücut şekline sahip insanlarda diyabet ve kalp hastalığı gelişmesi daha muhtemeldir.

Kilolu olmak kalp hastalığı riskinizi arttırır. Kilo vermek özellikle geniş bel ölçülerine – erkekler için 101.6 cm’den ve kadınlar için 88.9 cm’den fazla – sahip insanlar için önemlidir çünkü bu vücut şekline sahip insanlarda diyabet ve kalp hastalığı gelişmesi daha muhtemeldir. Stresi yönetin. Stresi mümkün olduğunca azaltın. Kas gevşetme ve derin nefes alma gibi stres yönetimi için sağlıklı teknikler uygulayın.

Stresi mümkün olduğunca azaltın. Kas gevşetme ve derin nefes alma gibi stres yönetimi için sağlıklı teknikler uygulayın. İyi hijyen alışkanlıkları edinin. Hasta olduklarında diğer insanlardan uzak durmak ve düzenli el yıkamak sadece kalp enfeksiyonlarını önlemez zaten kalp hastalığınız varsa kalbinize yük bindirebilen viral veya bakteriyel enfeksiyonları önlemeye de yardım edebilir. Ayrıca, dişlerinizi düzenli fırçalamak ve diş ipiyle temizlemek kardiyovasküler hastalığı kötüleştirebilen, kalbinizde plaklara yol açan ağzınızdaki mikropları önleyebilir.

Hasta olduklarında diğer insanlardan uzak durmak ve düzenli el yıkamak sadece kalp enfeksiyonlarını önlemez zaten kalp hastalığınız varsa kalbinize yük bindirebilen viral veya bakteriyel enfeksiyonları önlemeye de yardım edebilir. Ayrıca, dişlerinizi düzenli fırçalamak ve diş ipiyle temizlemek kardiyovasküler hastalığı kötüleştirebilen, kalbinizde plaklara yol açan ağzınızdaki mikropları önleyebilir. Grip aşısı olun. Kardiyovasküler hastalığınız varsa grip olmanız kalp krizi riskinizi arttırır. Grip aşısı olmak bu riski azaltır.

Sağlıklı hayat tarzı değişikliklerine ilaveten düzenli tıbbi kontrollerin önemini de unutmayın. Erken teşhis ve tedavi ömür boyu daha iyi bir kalp sağlığı sağlayabilir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Belirli hayat tarzı değişiklikleri yaparak kalp hastalığı iyileştirilebilir veya hatta önlenebilir. Aşağıdaki değişiklikler kalp sağlığını geliştirmek isteyen herhangi birine yardım edebilir:

Sigarayı bırakın. Sigara içmek kalp hastalığı, özellikle ateroskleroz için en büyük risk faktörüdür. Nikotin kan damarlarını daraltır ve kalbinizin daha zor çalışmasını zorlar ve karbon monoksit kanınızdaki oksijeni azaltır ve kan damarları çeperlerinize zarar verir. Sigara içiyorsanız bırakmak kalp hastalığı ve komplikasyonları riskinizi azaltmanın en iyi yoludur.

Sigara içmek kalp hastalığı, özellikle ateroskleroz için en büyük risk faktörüdür. Nikotin kan damarlarını daraltır ve kalbinizin daha zor çalışmasını zorlar ve karbon monoksit kanınızdaki oksijeni azaltır ve kan damarları çeperlerinize zarar verir. Sigara içiyorsanız bırakmak kalp hastalığı ve komplikasyonları riskinizi azaltmanın en iyi yoludur. Tansiyonunuzu kontrol edin. En az iki yılda bir doktorunuzdan tansiyonunuzu ölçmesini isteyin. Tansiyonunuz normalden yüksekse veya kalp hastalığı aile geçmişiniz varsa daha sık ölçüm önerebilir. Optimal tansiyon cıva milimetrede (mm Hg) 120 sistolik ve 80 diyastolikten azdır.

En az iki yılda bir doktorunuzdan tansiyonunuzu ölçmesini isteyin. Tansiyonunuz normalden yüksekse veya kalp hastalığı aile geçmişiniz varsa daha sık ölçüm önerebilir. Optimal tansiyon cıva milimetrede (mm Hg) 120 sistolik ve 80 diyastolikten azdır. Kolesterolünüzü kontrol edin. 20li yaşlarınızdayken ve sonra her beş yılda bir doktorunuzdan bir bazal kolesterol testi yapmasını isteyin. Test sonuçları istenen aralıkta değilse doktorunuz daha sık ölçüm önerebilir. Çoğu insan desilitre başına (mg/dL) 130 miligram veya litre başına (mmol/L) 3.4 milimol altında bir LDL seviyesini hedeflemelidir. Kalp hastalığı için başka risk faktörleriniz varsa hedef LDL’ niz 100 mg/dL (2.6 mmol/L) altında olabilir. Çok yüksek kalp hastalığı riski altındaysanız – örneğin, kalp krizi geçirdiyseniz veya diyabetiniz varsa – hedef LDL seviyeniz 70 mg/dL (1.8 mmol/L) altındadır.

20li yaşlarınızdayken ve sonra her beş yılda bir doktorunuzdan bir bazal kolesterol testi yapmasını isteyin. Test sonuçları istenen aralıkta değilse doktorunuz daha sık ölçüm önerebilir. Çoğu insan desilitre başına (mg/dL) 130 miligram veya litre başına (mmol/L) 3.4 milimol altında bir LDL seviyesini hedeflemelidir. Kalp hastalığı için başka risk faktörleriniz varsa hedef LDL’ niz 100 mg/dL (2.6 mmol/L) altında olabilir. Çok yüksek kalp hastalığı riski altındaysanız – örneğin, kalp krizi geçirdiyseniz veya diyabetiniz varsa – hedef LDL seviyeniz 70 mg/dL (1.8 mmol/L) altındadır. Diyabeti kontrol altında tutun. Diyabetiniz varsa sıkı kan şekeri kontrolü kalp hastalığı riskini azaltmaya yardım edebilir.

Diyabetiniz varsa sıkı kan şekeri kontrolü kalp hastalığı riskini azaltmaya yardım edebilir. Hareket edin. Kalp hastalığınız varsa egzersiz sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve onu sürdürmenize ve kalp hastalığı için risk faktörleri olan diyabeti, yüksek kolesterolü ve yüksek tansiyonu kontrol etmenize yardım eder. Kalp aritminiz veya kalp kusurunuz varsa yapabileceğiniz aktivitelerde bazı kısıtlamalar olabileceğinden öncelikle doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun. Doktorunuzun onayıyla haftanın çoğu günü 30 ila 60 dakika fiziksel aktiviteyi hedefleyin. 30 ila 60 dakikalık egzersiz yapmaya vaktiniz olmasa bile aktivitenizi 10 dakikalık seanslara bölmenin de faydasını görebilirsiniz.

Kalp hastalığınız varsa egzersiz sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve onu sürdürmenize ve kalp hastalığı için risk faktörleri olan diyabeti, yüksek kolesterolü ve yüksek tansiyonu kontrol etmenize yardım eder. Kalp aritminiz veya kalp kusurunuz varsa yapabileceğiniz aktivitelerde bazı kısıtlamalar olabileceğinden öncelikle doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun. Doktorunuzun onayıyla haftanın çoğu günü 30 ila 60 dakika fiziksel aktiviteyi hedefleyin. 30 ila 60 dakikalık egzersiz yapmaya vaktiniz olmasa bile aktivitenizi 10 dakikalık seanslara bölmenin de faydasını görebilirsiniz. Sağlıklı beslenin. Meyve, sebze ve kepekli tahıllar ve düşük doymuş yağ, kolesterol ve sodyuma dayalı sağlıklı bir beslenme kilonuzu, tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol etmenize yardım edebilir. Haftada bir veya iki kez balık yemek de yararlıdır.

Meyve, sebze ve kepekli tahıllar ve düşük doymuş yağ, kolesterol ve sodyuma dayalı sağlıklı bir beslenme kilonuzu, tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol etmenize yardım edebilir. Haftada bir veya iki kez balık yemek de yararlıdır. Sağlıklı kiloyu muhafaza edin. Kilolu olmak kalp hastalığı riskinizi arttırır. Kilo vermek özellikle geniş bel ölçülerine – erkekler için 101.6 cm’den ve kadınlar için 88.9 cm’den fazla – sahip insanlar için önemlidir çünkü bu vücut şekline sahip insanlarda diyabet ve kalp hastalığı gelişmesi daha muhtemeldir.

Kilolu olmak kalp hastalığı riskinizi arttırır. Kilo vermek özellikle geniş bel ölçülerine – erkekler için 101.6 cm’den ve kadınlar için 88.9 cm’den fazla – sahip insanlar için önemlidir çünkü bu vücut şekline sahip insanlarda diyabet ve kalp hastalığı gelişmesi daha muhtemeldir. Stresi yönetin. Stresi mümkün olduğunca azaltın. Kas gevşetme ve derin nefes alma gibi stres yönetimi için sağlıklı teknikler uygulayın.

Stresi mümkün olduğunca azaltın. Kas gevşetme ve derin nefes alma gibi stres yönetimi için sağlıklı teknikler uygulayın. İyi hijyen alışkanlıkları edinin. Hasta olduklarında diğer insanlardan uzak durmak ve düzenli el yıkamak sadece kalp enfeksiyonlarını önlemez zaten kalp hastalığınız varsa kalbinize yük bindirebilen viral veya bakteriyel enfeksiyonları önlemeye de yardım edebilir. Ayrıca, dişlerinizi düzenli fırçalamak ve diş ipiyle temizlemek kardiyovasküler hastalığı kötüleştirebilen, kalbinizde plaklara yol açan ağzınızdaki mikropları önleyebilir.

Hasta olduklarında diğer insanlardan uzak durmak ve düzenli el yıkamak sadece kalp enfeksiyonlarını önlemez zaten kalp hastalığınız varsa kalbinize yük bindirebilen viral veya bakteriyel enfeksiyonları önlemeye de yardım edebilir. Ayrıca, dişlerinizi düzenli fırçalamak ve diş ipiyle temizlemek kardiyovasküler hastalığı kötüleştirebilen, kalbinizde plaklara yol açan ağzınızdaki mikropları önleyebilir. Grip aşısı olun. Kardiyovasküler hastalığınız varsa grip olmanız kalp krizi riskinizi arttırır. Grip aşısı olmak bu riski azaltır.

Sağlıklı hayat tarzı değişikliklerine ilaveten düzenli tıbbi kontrollerin önemini de unutmayın. Erken teşhis ve tedavi ömür boyu daha iyi bir kalp sağlığı sağlayabilir.

Korunma

Kalp kusurları gibi belirli kalp hastalığı türleri önlenemez. Ancak, aşağıdaki gibi kalp hastalığınızı iyileştirebilen aynı hayat tarzı değişikliklerini yaparak kalp hastalığının birçok başka türünü önlemeye yardım edebilirsiniz: