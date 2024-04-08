Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Sami Yüce hayatını kaybetti. Yüce, memleketinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. yönetimindeki 10 LV 401 plakalı kamyon ile Sami Yüce (56) yönetimindeki 35 ZA 1416 plakalı motosiklet Otogar Kavşağında çarpıştı. Kaza ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Sami Yüce ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edremit Devlet Hastanesi Morgundan alınan cenaze evine helallik almak için getirildi. Edremit Belediyesi’nden emekli Sami Yüce için Edremit’teki evinin önünde helallik alındı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Eski Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Yüce’yi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yer aldı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Belediyemizden emekli mesai arkadaşımız Sami Yüce’yi son yolculuğuna uğurlamadan önce evinin önünde düzenlenen törene katılarak Yüce ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüce’ye bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyusun” dedi.

Yüce’nin cenazesi memleketi Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Kırklar köyünde kılınan cenaze namazı sonrasın ailesi ve sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi.