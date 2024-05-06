Gemlik ilçesinde dün meydana gelen olayda, çöp kamyonu manevra yaparken 69 yaşındaki Süreyya Ersevinç kamyonun altında can verdi.

Olay, Balıkpazarı Mahallesi'nde gerçekleşti. Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde çalışan bir çöp kamyonu, mahalledeki bir marketten çıkış yapan Ersevinç'e (69) çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Ersevinç'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaşlı kadının cenazesi, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul köyünde kılınan cenaze namazının ardından Kurtul Köy Mezarlığı'na defnedildi.