Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçen kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Derince ilçesine bağlı İshakçılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadın, kamyonun kör noktasında kaldı. Sürücünün durumu fark edememesi sonucu kadın aracın ön tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.