Bir üst geçidin altında bulunan boş arazide, köpekler tarafından parçalanmış bir bebek cesedi bulundu. Bu korkunç olay sonrasında yetkililer geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir vatandaş, köprüden geçerken boş arazide sokak köpeklerinin bir şeyler yediğine tanık oldu. Ardından yapılan incelemede, içinde bebek cesedinin bulunduğu bir poşet tespit edildi. Durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, acı olayın duyulmasını sağladı.

Sağlık ekipleri ve jandarma, ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede, bebek cesedinin maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Ancak daha da üzücü olan bir gerçek vardı: Bebeğin vücudunun bir kısmı köpekler tarafından parçalanmış ve kurtlar tarafından zarar görmüştü. Olayın üzerinden yaklaşık iki gün geçtiği tahmin edilen yeni doğmuş bebek, muhtemelen terk edildikten sonra sokak köpeklerinin hedefi haline gelmişti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Kızılhisar mevkiinde yaşanan ürkütücü olayın ardından bebeğin cansız bedeni, yapılan tespitlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ise, bu korkunç olayın sorumlularını bulmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.