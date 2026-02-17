Zimem Defteri Projesi'nin tanıtım toplantısı Çilimli Belediyesi konferans salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Kesir, "Ramazan’ın ruhuna uygun, bize medeniyetimizin ve inancımızın verdiği kodları hatırlatan çok güzel bir proje. Çok kıymetli bir vakıf geleneğinden geliyoruz. Modern toplumlar yardım konusunu ne yazık ki hep yoksulluk ve alan kişi üzerinden tanımlıyor. Halbuki o yardım denen şeyi veren tarafında ihtiyacı var. Zimem Defteri veren tarafın işini kolaylaştıran kısmını son derece önemsiyorum. Çilimli küçük bir ilçe. Herkes birbirini tanıyor. Ama büyük şehirlerde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanız çok zor. Bu sistemin altyapısı bu anlamda çok önemli. Devlet bu işin güvenlik tarafını yani doğru kişi doğru adres tarafını üstleniyor. Artık her şey dijitalleşti herkesin bir meşguliyeti var. Yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmeniz parmaklarınızın ucunda. Ramazan ayı geliyor. Zimem Defteri uygulamasıyla zekatımızın bir miktarını verelim. Önümüzdeki günlerde Ankara’da hem İçişleri Bakanımızda hem Aile Bakanımızda görüşmelerimiz olacak. Bu konu benim birinci gündemim olacak. Her ikisine de bu konuyu özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü yaygınlaşması lazım. Güneş doğudan yükselir ama Zimem Defterinin güneşi de Çilimli’den yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Çilimli’den yanan iyilik ateşinin ülkeyi sardığını görmek nasip olur"

Projenin çok önemli olduğunu belirten AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Manevi duygularımızın yavaş yavaş yükseldiği, kendimizi manen Ramazan’a hazırladığımız bir dönemde tanıttığımız projenin zamanlaması da ancak bu kadar güzel olabilirdi. Ben 25 yıl bu devletin sosyal yardım tarafında çalıştım. Her şeyi devletten beklediğimizde şöyle düşünebiliyoruz ‘Devletin Vakfı var’. Nasılsa devlet hallediyor. Vermek çok güzel bir haslet. Bazılarında var ama vermek nasip olmuyor. Devlet yardım konusunu tamamen üstlendiğinde toplumun verme hasletinde de zafiyet olabiliyor. Bizim o kadar kadim ve güçlü bir milletimiz var ki 6 Şubat depremlerinden sonra tır şoförlerinin yardım yetiştirmek için nasıl çabaladığını unutmayın. Kumbarasını patlatan çocuklar, emekli maaşını veren amcalar. Verme konusunda bizim milletimiz istekli ve gayretli. Kendisinde ne kadar olduğuna bakmaksızın. Bir çocuk kuruş kuruş biriktirdiği kumbarayı patlatabiliyorsa bu milletin genlerinde var demektir. Öyle güzel bir proje yapılıyor ki www.zimemdefteri.com adında Düzce ya da Çilimli’nin olması zaten ülke genelinde yaygınlaşabilme potansiyelinin olduğu ve kodları ile oynamadan da bunu bütün ülkeye yaymanın daha kolay olabileceği düşüncesi oluşturuyor. Devletimizin sosyal yükünü paylaşabilmenin, vatandaşımıza verme hazzını yaşatabilmenin, zor durumda kalan vatandaşların mahcup olmadan bu yardıma ulaşabilmesinin yolunu açıyor. Böyle yardım yapabilmenin kolaylığını sağlıyor. Çok kıymetli bir proje. İnşallah tüm ülkede projenin hayata geçtiğini, Çilimli’de yanan iyilik ateşinin bütün ülkeyi sardığını görmek nasip olur." şeklinde konuştu.

Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise konuşmasında "Adaleti ve iyiliği emreden bir dinin mensuplarıyız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diyen çok güzel bir milletiz. Ramazan ayının arifesinde bulunduğumuz bu anlamlı günde bize hatırlatılan çok önemli değerlerimiz var. Bu projenin sosyal yardımlaşma bilincinin artarak gelişmesine ve Çilimli’de başlayan bu güzel anlayışın ülkemiz genelinde yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Dijital ortama taşıdık"

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Zimem Defterini dijital ortama taşıdıklarını belirterek "Bugün burada kökleri asırlar öncesine uzanan bir iyilik geleneğini yeniden yeşertmek, geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe taşımak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ecdadımızın toplumsal dayanışmayı en zarif şekilde hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan Zimem Defteri Osmanlı’da ihtiyaç sahiplerinin borçlarının hayırseverler tarafından sessizce kapatıldığı, insan onurunu koruyan ve gönüller arasında köprü kuran eşsiz bir yardımlaşma modelidir. Verenin mağdur olmadığı, alanın mahcup edilmediği bu yüksek medeniyet anlayışı milletimizin karakterini yansıtan en güçlü değerlerden biridir. Çilimli Kaymakamlığı uhdesinde Çilimli Belediyesi iş birliği ile bu kadim geleneği günümüz şartlarına uyarlayarak Zimem Defteri dijital sosyal destek projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi benzerlerinden ayıran çok önemli özellikler var. Zimem Defteri geleneği Türkiye’de ilk kez dijital ortama taşınmıştır. Oluşturduğumuz bu platform sayesinde hayırsever vatandaşlarımız yardımlarını şeffaf, güvenilir ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmektedir. Böylece asırlık bir iyilik geleneği çağın imkanları ile buluşmuştur" ifadelerinde bulundu.

Esnafa da destek olacak

Kaymakam Furkan Alpay, proje ile yalnızca borçları kapatmadıkları aynı zamanda yerel esnafı desteklediklerini belirterek "Toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor, komşuluk hukukunu canlandırıyor ve devletimizin sosyal yardım yükünü hafifletmeye katkı sağlıyoruz. Devletimiz güçlüdür ve muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet anlayışı ile hiçbir vatandaşını darda ve çaresiz bırakmayacak kudrete sahiptir. Bizler sadece devletimizin sağladığı imkanlarla değil inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin bizlere emanet ettiği yardımlaşma ruhuyla da ayakta duran büyük bir milletiz. Bizim medeniyetimiz komşusu açken tok yatmayı kendisine yakıştıramayan bir medeniyettir. Bizim inancımız paylaşmayı bereketin anahtarı olarak gören bir anlayışın adıdır. Biz inanıyoruz ki her birimizin rızkında ihtiyaç sahiplerimizin payı ve emaneti vardır. Biz bu projeyle o emaneti gerçek sahibine ulaştırmaya, gönüller arasında görünmeyen ama sarsılmaz köprüler kurumaya vesile olmaya gayret ediyoruz. Bu aziz millet tarih boyunca mazlumun umudu, kimsesizin kimsesi olmuş, dayanışmayı, merhameti ve paylaşmayı en büyük zenginlik kabul etmiştir. Şüphesiz iyilik paylaştıkça çoğalır. Dayanışma arttıkça toplum güçlenir. Düzce’mizden Çilimli’mizden doğan bu iyilik hareketinin dalga dalga büyüyerek yayılmasına temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mirası yaşatıyoruz"

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ise "Bugün ecdadımızdan miras kalan Zimem Defteri geleneğini dijital ortamda yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan onurunu temel alan bu anlayışı kaymakamlığımız ve belediyemiz iş birliği ile çağın imkanları ile buluşturduk. Amacımız ihtiyaç sahipleri ile güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir destek sunmak. Dayanışma kültürümüzü güçlendirmek" dedi.

Zimem Defteri uygulaması tanıtıldı

Çilimli Sosyal Yardımlaşma Müdürü Mehmet Uzun proje ile ilgili bilgiler verdi. "Farklı hayatların her biri bize his verdi, bizi dert sahibi yaptı. Bizde derdimizi sizlerle paylaşmak için huzurlarınıza geldik. Bu dertler bize Zimem Defteri projesini hayata geçirmeye vesile oldu. Zimem projesi sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil tüm aileleri kapsayan bir sosyal yardım modelidir. Böyle ailelerimiz hem borçlu hem ihtiyaç sahibi konumunda olmalarından dolayı ciddi bir psikolojik yük altında kalmaktadır. Tabi ki devletimiz tüm vatandaşlarımıza yardım ve destek olmaktadır. Ancak bazı durumlarda mevzuat olarak ulaşamadığımız bazı engeller olabilir. Zimem destek projesi bu sorunu aşmış hem de devletin çatısı altında güvenli bir sosyal yardım modeli oluşturulmuştur. Mesele yalnızca borç değildir. Mesele mahcubiyettir. Hayat hepimiz için imtihandır. Bugün veren el olabiliriz, yarın alan el olma ihtimalimizde vardır. Proje kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren market, fırın ve eczane gibi temel ihtiyaç noktalarındaki veresiye defterleri incelenerek gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilmiş, yerel esnafımızın katkılarıyla kırsaldaki esnafımız yüzde 30, merkezdeki esnafımız yüzde 40 oranında indirim sağlanmıştır" dedi.

Zimemdefteri.com adlı site yardım yapmak isteyen ile yardıma ihtiyacı bulunanları buluşturmaya yardımcı olacak. Program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.