Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini ulaştı. İlçe girişinde aracı takibe alan ekipler, harekete geçti. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu aracın önü kesilerek durduruldu. Şüpheli Hasan K.(40) gözaltına alınırken, araçtaki gizli bölmede 250 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ