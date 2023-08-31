Yaşanan olayda, üvey baba cinsel istismara uğradığı iddiasıyla iki üvey çocuğu tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardında, yıllarca süren sessizlik ve korku dolu anılar yatıyor.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Olay, 28 Ağustos Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. 48 yaşındaki Suriye uyruklu Ammar K., Esentepe Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında ikamet ediyordu. Ammar K., yaklaşık 7 yıl önce Shirin A. ile ikinci evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak, iddiaya göre Ammar K., üvey kız çocukları F.A. (18) ve A.A.'ya (16) yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Bu korkunç durumu anlatmaları durumunda çocukları öldürmekle tehdit etti.

Ancak sessizlik sona erdi. Üvey baba Ammar K.'nın tehditlerine rağmen, F.A. yaşadıklarını 18 yaşındaki erkek kardeşi M.A.'ya anlattı. Bunun üzerine kardeşler, Pazartesi gece saatlerinde Ammar K.'nın uyuduğu sırada odasına gittiler. F.A., elindeki baltayla üvey babasına saldırdı. Saldırı sonucunda Ammar K., ağır yaralandı.

Olayı gören anne Shirin A. ve çocukları dışarı çıkıp yardım istedi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Ammar K., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu hala hayati tehlikesini koruyor.

ÇELİŞKİ ELE VERDİ

Olay yerine gelen polis, anne Shirin A. ve çocuklarının ifadelerinde çelişkili noktalar buldu. İlk başta hırsızlık girişimi şüphesi altında inceleme başlatıldı ve anne ile çocukları gözaltına alındı. Ancak, emniyetteki ifadelerinde F.A. ve M.A., suçlarını itiraf etti. F.A., üvey babasının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Olayın şokunu atlatmaya çalışan mahalle sakinleri, çocukların anne ve babalarının yaşadığı dehşeti nasıl sonlandırmaya karar verdiklerine şaşkın bir şekilde tanık oldular. Şu an gözaltında olan anne ve çocukların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ammar K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.