İnegölspor’a destekler çığ gibi büyümeye devam ederken, destek sadece İnegöl merkezinden değil kırsal mahallelerden de gelmeye başladı.

İnegölspor yönetimi yaptığı projeler ile dikkatleri İnegölspor’a çekmeyi başarırken, takıma destekler ise çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Sezona hem sportif hem de mali başarı parolasıyla başlayan Osman Sevim başkanlığındaki İnegölspor yönetimi yaptıkları projeler ve transferler ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Şehrin birçok noktası İnegölspor bayrakları ile donatılıp bir hava oluşturulurken, bir yandan ise kulübe destekler devam ediyor.

50 BİN TL’LİK KOMBİNE ALDILAR

İnegöl’e bağlı kırsal Küçük Yenice Mahallesi gençleri İnegölspor yönetimini ziyaret ederek 50 bin TL değerinde kombine satın aldılar.

TRİBÜNDEN DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ziyarette gençler adına konuşan Erdoğan Kızmaz “Osman Başkanımız ve yönetiminin özverisini görüyoruz. Bu sezon çok farklı bir sezon olacak hem sportif hem de mali bir başarı gelecek inşallah. Allah nazarlardan saklasın çok ciddi bir özveri var, çok büyük bir emek var. Bu emeği yok sayamayız bizde Küçük Yenice Mahallesi olarak kulübümüzü ziyarete geldik ve başkanımız ve yönetimine başarılar diledik. Köyümüzün gençleri tribünde yerlerini almak için 50 bin TL’lik kombine aldık. Tribünden desteklemeye devam edeceğiz.” Dedi.

BU HEYECANA TÜM ŞEHRİMİZ ORTAK OLSUN

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osman Sevim “Bu ziyaret bizim için çok önemli. İnegölspor’un şehrin tüm noktalarına yaymak istiyoruz. Sadece çarşı merkezinin gündeminde olmasın İnegölspor 116 mahallemizde 300 bin nüfusumuzda olsun istiyoruz. Bu konuda çok emek veriyor yönetim kurulu arkadaşlarımız bu emeklerin karşılıklarını görmek bizleri çok memnun ediyor. Atatürk’ün dediği gibi “Köylü milletin efendisidir” Küçük Yenice mahallemizden gençlerimiz geldi bizleri ziyaret ettiler ve tribünden desteklerini sürdüreceklerini söylediler. Bu bizim için çok kıymetli bir hareket. Artık İnegölspor’un maçları olduğunda şehirde bir karnaval havası olmasını istiyoruz. Bu heyecana tüm şehrimizin ortak olmasını istiyoruz” dedi.