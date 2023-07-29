Dehşete düşüren olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN ANAHTARINI VERMEDİ DİYE...

Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerden sonra Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Babası K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.’nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.

Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemlerinden sonra yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.