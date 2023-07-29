Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Zonguldak’tan gelen maden işçilerinin bulunduğu, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen esrarengiz kazıyla ilgili, kazının yapıldığı Kovucak köyündeki halk konuştu. Köylülerden İskender Beşlioğlu, "1990’lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz" dedi. Köylülerden Mehmet Kapucu ise "Bizi yaklaştırmıyorlar. Biz kenardan, uzaktan görüyoruz sadece. Hazine olduğu için kazılıyor deniliyor” sözlerini kullandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesinde bulunan Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir süren çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi. Madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

ARAZİ SAHİPLERİ DE YAKLAŞTIRILMIYOR

Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı bildirildi. Her gün erken saatlerde başlayan kazıya akşam saatlerinde ara verildi, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi. Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasının yasak olduğu kazı alanının çevresinde oldukça güvenlik kamerası olduğu öğrenildiği ve 24 saat izlendiği bildirildi.

DAHA ÖNCE BÖLGEDE ONLARCA KİŞİ DEFİNE ARAMIŞ

Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken, ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

KÖYLÜLER KONUŞTU

Köyde yaşayan İskender Beşlioğlu, 1990’lı yıllarda aynı bölgeden daha önce 2 lahit mezar çıktığını belirterek, “Zonguldak’tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. Hazine varmış diyorlar. Bizim bildiğimiz bu. Biz öyle duyduk ama görmedik. Biz alana girmedik. Kimseyi sokmuyorlarmış. Kameralarla izliyorlarmış. Ahırın altında kazıyorlarmış. Başka birinin evine altına doğru kazıyorlarmış. Yolun altında mı üstünde mi bilmiyoruz. Evin altında diyorlar. 1990’lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz. Onları da alıp götürmüşlerdi, nereye götürdüler bilmiyoruz. Yolun altından çıkmıştı. 2 tane mezar çıkmıştı. Lahit mezardı çıkan mezarlar. Eskiden beri buralarda bir şeyler çıkıyor. Ben hiç karşılaşmadım. Burayı da kazıyorlar, kimseyi sokmuyorlar şimdi. Oraya ev sahiplerini de sokmuyorlar. Jandarma ve polisler koruyor” laflarını kullandı.

ALTIN VE HAZİNE OLDUĞU SÖYLENİYOR

Köyde yaşayan Mehmet Kapucu ise “Duyduğumuza göre buraya maden ocağından işçiler gelmiş. Kazı yapılıyormuş. Altın ve hazine olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar. Biz kenardan, uzaktan görüyoruz sadece. Hazine olduğu için kazılıyor deniliyor” ifadelerini kullandı.

Köylüler, esrarengiz kazıda ne arandığının açıklanmasını istiyor.