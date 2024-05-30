Başiskele’de büyük kan bağışı kampanyası yürütülecek. "Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan" sloganıyla 1-2 Haziran’da saat 12.00-20.00 arasında Başiskele Sahili iskele alanında gerçekleştirilecek kampanyada, bağışçılara çeşitli hediyeler de verilecek.

Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi ve Kızılay Başiskele Şubesi iş birliğiyle ilçede büyük kan bağışı kampanyası yürütülecek. Kızılay Başiskele Şubesi Başkanı Oğuzhan Keleş’i misafir eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kan bağışı kampanyasına destek istedi. "Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan" kampanyası kapsamında çekilişler de düzenlenecek. Çekiliş kapsamında 41 Kocaelispor forması, 30 adet 500 TL’lik akaryakıt çeki, 10 futbol topu, 20 adet 500 TL’lik market alışveriş çeki, 10 kişiye ailesiyle beraber Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran’da bir öğün yemek fişi, 10 kişiye ailesiyle beraber Lastik-İş Kafe’de bir öğün kahvaltı fişi, 10 adet 500 TL’lik kırtasiye hediye çeki verilecek.