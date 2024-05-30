Bakan Yerlikaya, son dört gün içinde 17 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, "FETÖ'cülere fırsat vermeyeceğiz. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün çabalarıyla operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.️

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında şüphelilerin;

📌Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

📌İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve

📌FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

📌Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.