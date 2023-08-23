BioNTech firmasının kurucularından Uğur Şahin, Alman basınına yaptığı açıklamada, kanser alanında yürüttükleri çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren piyasaya sürülebileceğini belirtti. Bu ilaçlar özellikle kalın bağırsak, akciğer ve pankreas kanserleri gibi zorlu türlerle mücadelede umut vaat ediyor.

Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştıkları ilaçların tescil sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılından itibaren onay alarak hastaların kullanımına sunulabileceğini ifade etti. Bu geliştirilen ilaçlar, kemoterapi gibi yoğun tedavi yöntemlerine alternatif olabilecek potansiyele sahip. Uğur Şahin, pandemi sonrası faaliyetlerinin büyük bir kısmını kanserle mücadeleye yönlendirdiklerini ve bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedeflediklerini belirtti.

BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, geçtiğimiz yıl yaptıkları bir açıklamada, mRNA teknolojisinin kanser aşıları için de kullanılabileceğini ve bu alanda 2030'dan önce önemli adımlar atılabileceğini dile getirmişlerdi. Şimdi ise BioNTech ekibi, kanser ilaçları konusundaki umut verici çalışmalarıyla tıbbi alanda yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.