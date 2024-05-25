Düzenli yapılan sağlık kontrollerinin erken tanı konulmasında önemli olduğunu belirten Check-up Uzmanı Dr. İlyas Türköz, “Erken teşhis, sağlığınızı korumanın en önemli yoludur. Check-up, potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek ve önlem almak için kritik bir fırsattır” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Check-up Uzmanı Dr. İlyas Türköz, düzenli yapılan sağlık kontrollerinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Check-up’un tanımını yapan Dr. Türköz, “Check-up, sağlık durumunuzu belirlemek ve potansiyel riskleri tespit etmek için yapılan kapsamlı bir sağlık değerlendirmesidir. Profesyonel ekip tarafından gerçekleştirilen check-up programları, hastalara sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda rehberlik etmektedir. Erken teşhis, sağlığınızı korumanın en önemli yoludur. Check-up, potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek ve önlem almak için kritik bir fırsattır. Sağlık uzmanlarımız, sizin için en uygun check-up programını belirleyerek sağlığınızı en üst düzeyde tutmanıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Check-up’ta neler yapılır

Uygulanabilecek check-up hizmetlerinden bazılarını sıralayan Dr. Türköz, "Fiziksel muayene, laboratuvar testleri (Kan, idrar, gaita vb.), görüntüleme testleri (Ultrason, MR, X-Ray vb.), kalp ve damar sağlığı değerlendirmesi, kanser tarama testleri, metabolik ve hormonal değerlendirme için önemlidir. Kanser hala kesin tedavisi olan bir hastalık değil. Bu konudaki en etkili tedavi henüz başka bir yere yayılmadan kanserin başladığını anlayabilmek. Check-up’ta bu konudaki örnekleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yapıldığını daha iyi anlıyoruz. Hiçbir şikayeti olmayan bazı hastalarımıza, basit akciğer grafisi ile akciğer kanseri teşhisi koyarak, sadece ameliyat ile tam tedavi sağlayabildik. Yine bazı hastalarda, karın ultrasonografisinde tespit ettiğimiz böbrek kitlelerinden böbrek kanseri çıkanlar oldu. Hastaların bazılarında sadece hafif bir yan ağrısı varken bazılarında hiçbir şikayet yoktu. Meme ultrasonunda meme kanserleri, tiroid ultrasonunda tiroid kanserleri gibi birçok kanser tetkiki ile kansere karşı erken tanı ve etkin tedavide check-up gerçekten çok etkilidir" şeklinde konuştu.

"Check-up’ın belki de en önemli faydası, kişinin hayatını yaşarken fark etmediği ya da fark edip ciddiye almadığı problemlerdir"

"Kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu geçirilen kalp krizi ani ölümlerin en sık sebebidir" diyen Dr. Türköz,, "Check-up’ta buna yönelik tetkikler sayesinde bazı hastalarımızı koroner damar darlığı şüphesi ile anjiyografiye aldık ve tıkanmak üzere olan damarları tespit ederek açılmasını sağladık. Bu hastalar birkaç ay içinde kalp krizi geçirebilirdi. Check-up’ın belki de en önemli faydası, kişinin hayatını yaşarken fark etmediği ya da fark edip ciddiye almadığı problemlerdir. Buna bir örnek vermek gerekirse, bir hastamızda düzenli egzersiz yaptığı ve dengeli beslendiği halde, karaciğerinde yağlanma ve kan trigliserit düzeyleri ile şeker metabolizma düzeylerinde bozulmalar tespit etmiştik. Bu problemin nereden kaynaklandığını araştırınca hastamızın daha da sağlıklı olmak için her sabah 2-3 portakalın suyunu içtiğini öğrendik. Taze ve organik olarak vitamin almaya çalışan hastamızın beraberinde aldığı yüksek şeker miktarından haberi yoktu. Bunu fark ederek check-up bünyesinde bulunan diyetisyen muayenesi ile beslenmesini sağlıklı şekilde düzenleyerek hastamızın ileride şeker hastalığı ve damar tıkanıklığı yaşama riskini ciddi olarak düşürdük" ifadelerini kullandı.

"Erken dönemde tedaviye başlamasını sağlıyoruz"

Check-up’ın öneminden bahseden Dr. İlyas Türköz, "Check-up’ta bazı genetik sebeplerle ya da beslenme hataları ile fark ettiğimiz vitamin ve mineral eksikliklerini düzeltmek için yapılması gerekenleri anlatarak hastalarımızın ileride yaşayacağı hastalıkların önüne geçmiş oluyoruz. Mesela, bir hastamızın B12 vitamini emilimi bozuktu. Daha önce B12 eksikliği tespit edilmiş ancak reçete edilen ilacı bitince kullanmayı bırakmıştı. Emilim eksikliği olduğunda hastanın B12 vitamini düzenli olarak kullanması gerektiğini anlattık ve hastanın B12 eksikliğine bağlı ölümcül bir kansızlık ve daha bir çok problem yaşamasının önüne geçmiş olduk. Hastalarımızın muhtemel bir böbrek, karaciğer, kalp, tiroit ve benzeri organlarında yetmezlik veya bir hastalık olduğunda tetkiklerden bunu anlayabiliyor ve tedavisi için planlama yaparak erken dönemde tedaviye başlamasını sağlıyoruz. Hastalarımızın eskiden beri devam eden ya da yeni başlayan şikayetleri ile ilgili yaptığımız danışmanlık ile birçok durumda hastamıza vakit kazancı sağlıyoruz. Hastamıza fizik muayene yaparak ve en önemlisi de hastayı dinlemeye vakit ayırarak kişinin muhtemel hastalıkları hakkında bilgilendirme de bulunuyor. Bazen check-upta tedavisini düzenliyor bazen de gerekli bölüme yönlendirmesini yapıyoruz" dedi.