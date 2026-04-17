Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim yapısı değişti. Başkan vekilliğine seçilen Şahin Biba, ilk meclis toplantısında yeni dönemde hizmetlerin öncelikli olacağını vurguladı.

Üç kritik koltuk boşaldı

Belediyede yaşanan son gelişmeler kapsamında üç önemli daire başkanlığı görevinde değişim yaşandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakan Arık ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök’ün görevlerine son verildi. Bu kararlarla birlikte belediyede üç kritik pozisyon boş kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde boşalan bu görevler için önümüzdeki günlerde yeni atamaların yapılması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı koltukları da boşalmıştı. Böylece belediye yönetiminde 7 kritik birimde atama bekleniyor.