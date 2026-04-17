Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Bodrum’un Konacık Mahallesi’ndeki evinde yaşandı. İddiaya göre, düzenli kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek için sırtüstü uzanan Rıza Tamer, bir süre sonra aniden rahatsızlandı.

BULANTI VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ VARDI

Rahatsızlanmasının ardından bulantı ve nefes darlığı yaşadığı öne sürülen Rıza Tamer için yakınları vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan ekipler, sanatçıya ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Durumunun ağır olduğu değerlendirilen Tamer, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

"VEFAT HABERİNİ ALDIM ŞOKTAYIM"

Şarkıcı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şarkıcının basın danışmanı, vefat haberini “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle duyurdu.